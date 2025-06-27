1分鐘看世界／西班牙政府拒跟進北約提高軍費 川普喊課雙倍關稅「補差額」

西班牙政府拒絕像其他北大西洋公約組織（NATO）成員國領袖那般，順應美國總統川普的要求，把軍費支出占國內生產毛額（GDP）比率提高至5%，遭川普痛批。川普已揚言在貿易談判中對馬德里課徵雙倍關稅，以補足差額。

瑞典／快時尚巨頭H&M威風 上季營業利益優於預期

快時尚巨頭H&M在截至5月的上季營業利益優於預估，達59.1億瑞典克朗（6.25億美元），並預期6月以本幣計價的銷售將成長3%，抵銷營收跌幅超過預期的憂慮，26日早盤股價應聲大漲近8%。

歐盟／科技遊說團體呼籲 暫停實施人工智慧法科技遊說團體呼籲 暫停實施人工智慧法

Alphabet、蘋果等組成的科技遊說團體「CCIA歐洲」呼籲歐盟，暫停實施人工智慧法，以免打擊歐陸AI發展。該法去年6月分階段上路，其中監管通用人工智慧模型的法條訂8月2日生效。

美國／7%房貸利率嚇跑買氣 上月獨棟新屋銷量劇減13%

美國5月獨棟新屋銷量劇減13.7%至62.3萬戶，為七個月新低，降幅寫近三年來之最；待售新屋及成屋也分別達18年及16年來高點。主因房貸利率近7%，建商大力促銷仍無法改善房價問題。

美國／AI產業再報捷 Meta侵權官司不成立

Meta遭多名作家指控未經許可就使用著作，訓練自家人工智慧（AI）模型，舊金山聯邦地區法院25日以證據不足，判Meta未侵權，為AI產業本周二度告捷。Meta從OpenAI挖角三名重要研究員。

南韓／官方發展量子科技 未來八年要砸4.7億美元

政府未來八年將投資6,454億韓元（4.76億美元），發展能在全球競爭的量子科技，包括具備1,000個量子位元的量子電腦、100公里的量子網路，並將挑戰有糾錯能力的超導量子晶片（QPU）。

日本／企業掀併購熱潮 上半年交易額激增兩倍

據LSEG，日本上半年併購交易額激增兩倍多至創紀錄的2,320億美元，帶動亞洲併購額倍增至6,500億美元，打破紀錄。日本得益於企業管理改革、低利率，專家持續看旺當地併購風潮。

南非／稅收增加效應 預算連兩年出現盈餘

央行數據顯示，受惠於稅收增加，到2025年3月止的年度，南非基本預算盈餘為489億蘭德（28億美元），是16年來首度連兩年交出盈餘，凸顯該國對財政紀律的承諾，對南非資產而言是利多。