川普T1手機 「美國製」破功
外媒報導說，美國總統川普旗下的川普集團（Trump Organization）已刪除其T1智慧手機將在美國生產的說明。
財經新聞網站CNBC報導，川普集團已完全刪除這款手機的產地說明。但該集團的發言人仍然堅稱這款手機將在美國生產。許多人懷疑這款裝置能否以如此高的標價在美國本土生產。
The Verge率先報導了這項變更措施，並指出川普行動（Trump Mobile）網站上所有暗示這款手機將在美國製造的文字似乎都被刪除了。
川普集團本月發表了一款金色手機T1，零售價為499美元。在發布此消息時，該公司網站首頁上的一條橫幅寫著：「我們的美國製造『T1手機』現已開放預購。」現在T1的網頁說，這款手機擁有「美國自豪設計」並且「在美國本土誕生」。但目前尚不清楚這是否意味著真的會在美國生產。
專家在T1剛發表時就告訴財經新聞網站CNBC，這款裝置很可能由一家本土的第三方公司在中國生產。美國沒有先進的供應鏈製造智慧手機，即便有，許多零件仍需從海外進口。但川普行動的發言人沃克在提供給今日美國報（USA Today）的聲明中說：「T1手機自豪地在美國製造」。
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