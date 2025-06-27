Fed鬆綁大銀行資本法規

美國聯準會（Fed）提案縮減大型銀行的資本要求規定。這些銀行表示，相關法規讓他們難以持有更多公債，也限制他們在美債市場的造市能力。

Fed在25日以五票對兩票通過提案，擬調降美國大型銀行的「強化版補充槓桿比率」（eSLR）。目前包括摩根大通、高盛在內的美國最大且具全球系統性重要的銀行，必須持有至少相當於資產5%的第一類資本，涵蓋普通股、保留盈餘等可先吸收損失的項目。提案欲將銀行資本要求從現行的5%，降至3.5%-4.5%，銀行子公司則從6%降至3.5%-4.5%。

Fed監管副主席鮑曼說：「提案將有助建立美國公債市場的韌性，能在未來壓力事件時，減少市場功能失調的可能性、與Fed介入的必要性。」

但前Fed監管副主席、現任Fed理事巴爾，反對此一提案，指出這會削弱eSLR，並使美國系統重要性銀行的資本水位減少2,100億美元。他說：「這些修改將大幅提高系統重要性銀行倒閉時的風險，不大可能有序解決，聯邦存款保險公司（FDIC）須承擔更高損失。」

巴爾和另一Fed理事庫格勒均投下反對票。兩人都說這不大可能有助債市，尤其是面臨壓力之際。

前Fed官員斯蒂爾說，監管當局的挑戰是，要如何確保銀行支持公債市場，又不危及金融穩定，或任由銀行把這些多餘資本發還股東。

Fed估計，這次調整將使八大銀行的整體資本要求減少130億美元；大型銀行旗下子公司的資本要求，則減少2,100億美元，但對控股公司的限制，將避免這些資金發給股東。

美國大型銀行長久以來呼籲監管機關放寬補充槓桿比率，認為現行制度讓他們因持有美國公債等低風險資產而受罰，也阻礙銀行促進29兆美元的美國公債市場交易。

其他的銀行資本規定，依據貸款和債券的風險，給予不同權重。2018年生效的eSLR，是這些規定的後盾，對所有資產一視同仁。