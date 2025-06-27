美長債基金 掀撤離潮…相關商品第2季來失血近110億美元

由於美國債務負擔持續快速增加，削弱美國長期債券吸引力，投資人正以五年來最快速度撤出美國長期債券基金，與短期債券基金持續吸金的情況形成對比。

英國金融時報（FT）根據EPFR資料計算的數據顯示，涵蓋公債及公司債的美國長期債券基金，第2季以來已淨流出近110億美元，邁向2020年新冠疫情高峰期以來最高單季淨流出紀錄，與過去12季每季平均淨流入約200億美元的盛況天差地遠。

投資人從長期債券基金贖回，適逢外界對美國財政路線的憂慮不斷升高。獨立分析師估計，美國總統川普的「大而美」稅法將導致美國未來十年債務增加數兆美元。如果預測成真，美國財政部將被迫大舉發債。

另一方面，投資人也正為美國政府對主要貿易夥伴課徵關稅將推升通膨做準備。由於物價加速上漲會侵蝕債券長期下來支付的固定利息價值，期限較長債券對通膨特別敏感。

資產管理公司PGIM全球債券主管提普（Robert Tipp）說：「目前環境變幻莫測，通膨仍高於目標，政府發行的債券放眼望去滿地都是。這些因素帶動殖利率曲線長端劇烈波動，並導致整個市場瀰漫不安氣氛。」

相較之下，資金持續流入持有美國短期債券的基金，EPFR數據顯示本季流入短期債券基金的金額超過390億美元。由於美國聯準會（Fed）今年一直把短期利率維持在高水準，這類基金持續支付豐厚收益。

RBC全球資產管理BlueBay美國固定收益主管史奇霸（Andrzej Skiba）表示，目前投資人或許會選擇提高美國以外地區債券投資比重，但該公司認為這不代表美國公債市場末日來臨。史奇霸認為，未來投資人買進美國新發行的公債時，可能開始要求提高投資期限較長債券獲得的報酬。

史奇霸說：「我們認為大地震不會發生，但小地震就不一定了。」

在此同時，日本債市出現止穩跡象，財政部26日標售2年期公債情況良好，投標倍數達3.9，是今年元月以來最高，也接近12個月平均值3.98%，兩天前標售的20年期公債，投標倍數為3.11，也優於前兩次，有助舒緩長債需求疲弱的疑慮。一個月前標售的40年期政府公債，需求創下去年7月以來最低，讓投資人不免為全球債市情勢捏把冷汗。