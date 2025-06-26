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美股早盤／標普500小漲逼近歷史高點 NVIDIA再創新猷

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國股市26日早盤小漲，輝達股價再創新高。路透
美國股市26日早盤小漲，輝達股價再創新高。路透

美國股市26日早盤小漲，標普500指數只差臨門一腳就改寫歷史新高，道瓊工業指數漲逾200點，輝達（NVIDIA）股價再創新猷。

標普500指數26日早盤漲0.37%，報6,114.48點，距離2月寫下的盤中歷史高點（6,147.43點）不到1%；道瓊工業指數漲238.5點或0.55%至43,220.93點，那斯達克指數約漲0.2%。輝達股價26日早盤一度漲逾1%至156.02美元，再創新高，隨後回吐漲幅，台積電ADR最多也漲逾1%。

隨著貿易壓力持續舒緩，標普500指數4月觸及收盤低點以來已漲逾22%。另一方面，美國總統川普宣布以色列和伊朗停火後，中東緊張情勢似乎也已降溫；美國計劃下周與伊朗舉行會談。

經濟數據方面，美國6月21日止當周首次請領失業救濟金人數經季節因素調整後為23.6萬人，低於市場預估的24.4萬人，但持續請領失業救濟金人數維持在2021年11月以來最高。另外，美國第1季國內生產毛額（GDP）終值換算成年率萎縮0.5%，比原本公布的萎縮0.2%還糟，反映消費者支出和出口下修的影響。

美國 標普 指數 川普 失業

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