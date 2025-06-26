快訊

蕭美琴去年訪問險釀車禍！捷克證實「陸方所為」 總統府發聲

打臉川普！伊朗最高領袖神隱多日首發聲 稱「核設施受損不大」

下一波金融危機已展開？金融時報曝破口：可能在「這行業」

Fed下月降息與否？美媒點出關鍵數字「0.2」

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國三周後公布的6月消費者物價指數，將是決定Fed是否降息關鍵。路透
美國三周後公布的6月消費者物價指數，將是決定Fed是否降息關鍵。路透

美國聯準會Fed）主席鮑爾本周表明，不會聽從總統川普要求立即降息，強調Fed犯錯將導致老百姓在很長一段時間持續付出代價。如果要說服鮑爾降息，美國經濟應具備哪些條件？

鮑爾相信高關稅將至少暫時推升通膨，希望先觀望物價上漲幅度才決定何時降息，這番言論與Fed理事沃勒及鮑曼最近的發言背道而馳。沃勒和鮑曼表示，如果通膨當前走勢維持不變，他們支持7月降息。

截至目前為止，沃勒和鮑曼的看法未獲得Fed其他高階官員認同。芝商所FedWatch工具顯示，目前Fed 7月降息機率不到25%。

Fed下一場決策會議時間是7月29日及30日，美國三周後公布的6月消費者物價報告，將是決定Fed是否降息關鍵。美國媒體報導，如果美國6月消費者物價指數（CPI）和前月相比上漲0.2%甚至更多，Fed至少直到9月都會利率按兵不動。相較之下，如果6月CPI仍小幅上漲，Fed 7月降息預期可能死灰復燃。

根據法律，Fed必須維持通膨在低水準，但Fed還有一個同樣重要的任務，即維持勞動市場強健。鮑爾暗示，如果勞動市場急轉直下，Fed可能提前降息或加快降息腳步。

美國勞動市場表面上看似穩健，失業率仍處於4.2%的超低水準，但勞動市場承壓的新跡象已浮現，例如企業招聘人力速度下降及失業救濟金申請人數增加。美國勞動市場出現裂痕，是沃勒上周建議Fed最快7月就能降息的理由。

鮑爾 聯準會 美國 川普 失業 Fed CPI

延伸閱讀

國泰世華首席經濟學家：美國未大降息、外資未大買超 台幣不會強烈升值

川普：正考慮3到4位聯準會主席人選接替鮑爾

美股怕漲過了頭稍事喘息 輝達重登新高奪回市值第一

鮑爾：美元衰落論太過頭了 暗示9月前不考慮降息

相關新聞

Fed下月降息與否？美媒點出關鍵數字「0.2」

美國聯準會（Fed）主席鮑爾本周表明，不會聽從總統川普要求立即降息，強調Fed犯錯將導致老百姓在很長一段時間持續付出代價...

下一波金融危機已展開？金融時報曝破口：可能在「這行業」

2008年9月15日，雷曼兄弟倒閉掀起全球金融海嘯，銀行擠兌、金融資產崩跌、企業倒閉潮狂湧、百業蕭條，大型經濟體墜入「大...

國際咖啡豆跌...巴西霜害疑慮減輕 阿拉比卡下探近七個月低點

阿拉比卡咖啡豆期貨價格25日大幅挫跌，已回跌至近七個月低點，原因是全球最大咖啡豆生產國巴西的霜害疑慮減輕。

Meta以未經授權著作訓練AI被控侵權 法官駁回

美國聯邦地區法官查布里亞今天駁回一群作家對臉書母公司Meta的指控。他們主張Meta在未經授權的情況下使用其著作來訓練人...

美元貶至三年低點 台幣猛升 傳川普要靠這一招架空Fed鮑爾

美元匯率貶至三年低點，此前有報導指出，美國總統川普考慮提前宣布下一任聯準會（Fed）主席提名人選，藉此削弱現任主席鮑爾的...

聯準會主席：不急於降息 料不會出現停滯性通膨

儘管美國總統川普呼籲大幅調降利率，聯準會主席鮑爾暗示不急於降息；他今天告訴國會議員說，他不預期美國經濟將出現「停滯性通膨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。