Fed下月降息與否？美媒點出關鍵數字「0.2」
美國聯準會（Fed）主席鮑爾本周表明，不會聽從總統川普要求立即降息，強調Fed犯錯將導致老百姓在很長一段時間持續付出代價。如果要說服鮑爾降息，美國經濟應具備哪些條件？
鮑爾相信高關稅將至少暫時推升通膨，希望先觀望物價上漲幅度才決定何時降息，這番言論與Fed理事沃勒及鮑曼最近的發言背道而馳。沃勒和鮑曼表示，如果通膨當前走勢維持不變，他們支持7月降息。
截至目前為止，沃勒和鮑曼的看法未獲得Fed其他高階官員認同。芝商所FedWatch工具顯示，目前Fed 7月降息機率不到25%。
Fed下一場決策會議時間是7月29日及30日，美國三周後公布的6月消費者物價報告，將是決定Fed是否降息關鍵。美國媒體報導，如果美國6月消費者物價指數（CPI）和前月相比上漲0.2%甚至更多，Fed至少直到9月都會利率按兵不動。相較之下，如果6月CPI仍小幅上漲，Fed 7月降息預期可能死灰復燃。
根據法律，Fed必須維持通膨在低水準，但Fed還有一個同樣重要的任務，即維持勞動市場強健。鮑爾暗示，如果勞動市場急轉直下，Fed可能提前降息或加快降息腳步。
美國勞動市場表面上看似穩健，失業率仍處於4.2%的超低水準，但勞動市場承壓的新跡象已浮現，例如企業招聘人力速度下降及失業救濟金申請人數增加。美國勞動市場出現裂痕，是沃勒上周建議Fed最快7月就能降息的理由。
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