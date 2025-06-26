中東風險關稅壓力續存 星銀行曝：市場轉向穩健資產

新加坡華僑銀行投資研究報告指出，中東地緣政治風險升溫，企業獲利下滑反映經濟前景不明朗，中東危機與關稅戰可能持續影響下半年市場，投資人將資金轉移到黃金等的避險資產，而新加坡藍籌股獲利穩定，股價波動低，也可納入投資組合。

華僑銀行投資研究（OCBC Investment Research）下午舉辦下半年新加坡股市與REITs（不動產投資信託）展望媒體簡報會。華僑銀行投資研究公司總經理李彩蓮等人出席，分享對全球與新加坡市場的分析觀點與投資建議，聚焦地緣政治、通膨壓力及政策不確定性所帶來的投資風險與機會。

華僑銀行投資研究報告指出，美國日前對伊朗核設施發動空襲、全球緊張情勢升溫，市場擔憂該區域衝突進一步升級的風險。占全球石油海運量20%的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）可能遭伊朗關閉，若石油供應遭遇重大中斷，全球經濟成長恐受抑制；對企業而言恐面臨獲利下滑、供應鏈衝擊及需求疲軟的挑戰。雖然能源、電力、消費、醫療保健、防衛、科技、工業與基礎建設等產業較具韌性，但若中東局勢未見緩解，經濟逆風仍在。

美國總統川普宣布以色列、伊朗同意停火，市場歡欣鼓舞，報告指出，若該協議持續有效，代表局勢有望趨緩。然而，由於局勢仍在變動中，目前難以準確評估對新加坡經濟的影響。新加坡高度仰賴貿易，任何長期衝突及持續的供應鏈中斷都會直接衝擊經濟成長。新加坡的長期能源轉型與多元化計畫，有助減少對石油依賴，但短期內油價上升仍將影響運輸、製造業及消費者。

報告提及，投資人可能採取避險策略，將資金轉向避險資產，包括黃金，這可能使部分資金重新流向新加坡股市，因為部分工業股、防禦型股票等在動盪時期相對有利。

新加坡股市2025年上半年與多個區域市場相比波動幅度較低外，海峽時報指數年初至今上漲約2.5%，加上預計5.8%的股息收益率，預計總回報率約為8.4%。

報告指出，儘管全球波動加劇，今年以來新加坡股市上半年交易區間波動率低於區域多數市場，「雖然中東危機與關稅戰可能持續影響下半年市場，但新加坡藍籌股交易波動降低，以及成熟商業模式應有助於維持市場穩定」，而今年獲利下滑反映了前景不明朗的現實。