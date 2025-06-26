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市場關注中東局勢 亞股走勢分歧

中央社／ 香港26日綜合外電報導

亞洲股市今天走勢不一，國際油價則走揚，投資人持續密切關注以色列伊朗停火的最新發展。

在脆弱的以伊停火協議暫時維持的情況下，美國總統川普表示，將於下週與德黑蘭當局舉行核談判，儘管他堅稱美國的打擊已讓伊朗核計畫倒退「幾十年」。

在以伊停火宣布後，國際原油價格於23日和24日連續挫跌，之後連續2個交易日上漲。但漲幅因石油輸出國家組織（OPEC）與其他主要產油國可能提高產能的預期而受限。

獨立投資研究公司晨星公司（Morningstar）亞洲股票市場策略師王凱（Kai Wang）寫道：「儘管以伊衝突正在緩解，但我們認為，地緣政治風險仍然存在，停火協議可能很容易破裂。」

亞股今天走勢不一，香港、上海、雪梨、首爾股市下跌；東京、新加坡、台北、雅加達和威靈頓股市則上漲。

風險 衝突 美國 油價 德黑蘭 川普 伊朗 以色列 亞股 OPEC

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