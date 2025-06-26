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市場變數滿檔 投資大戶嚴陣以待 最怕重演去年夏季股債匯大逃殺

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
投資人擔心去年8月的股債匯崩跌的慘況會再度重演。路透
投資人擔心去年8月的股債匯崩跌的慘況會再度重演。路透

投資大戶對即將到來交易量原本就偏低的夏季行情，比過往更加謹慎，他們擔心油價波動加劇，或再度出現關稅衝擊，都可能打亂當前略顯自滿的投資氣氛，重演去年8月的股債匯崩跌的慘況。

一年前的經驗記憶猶新：當初因全球經濟成長前景轉弱、交投清淡，引發資產價格劇烈波動。如今在以色列和伊朗間脆弱的停火協議、油價忽漲忽跌，以及貿易戰前景不明的背景下，投資人認為股票、債券和貨幣仍然不堪一擊。

資產管理業者表示，考量地緣政治風險升高，加上中國大陸和歐洲能否和美國敲定貿易協議仍有變數，在7月9日期限前，他們已開始強化投資組合的防禦性布局。

滙豐環球資產管理投資長巴拉東（Xavier Baraton）說：「我們的布局是預期在接下來三個月內，市場所期待的利多恐怕難以兌現。」他已買進股票賣權作為避險工具，一旦股價下跌便能獲利。

高盛資產管理團隊上周也建議客戶，可透過波動率策略、利率和市場趨勢操作，加強對可能出現拋售的防備。

隨著7月9日關稅協議最後期限逼近，各國至今仍未就關稅基準達成共識，市場漸漸擔心，市場對貿易風險的麻木反應還能持續多久。

英國最大資產管理機構LGIM多元資產策略主管傑佛瑞（Chris Jeffery）對路透說：「如果市場對這個風險繼續抱持這種毫不在意的態度，等到（7月）大事臨頭，尋求避險的誘因會更強。」

巴拉東指出，川普行事風格難以預測，仍是整體市場的一大風險。他說：「市場似乎已經忘了川普政府過去揚言要做的那些事。」

共和黨領袖正傾力推動川普口中的「大而美法案」，希望能趕在7月4日美國國慶日前在國會過關、送交川普簽署。這項法案會讓美國目前高達36.2兆美元的國債再增加數兆美元。

路透指出，規模約7,000億美元採自動化的波動率控制型基金常在VIX指數下跌時買進股票、VIX飆升時則大量拋售。外界普遍認為，這正是去年8月迅猛股市崩跌背後的主力。

同時，高盛資產管理合夥人丹古爾（Simon Dangoor）警告，若石油出現重大衝擊，可能推升美元，顛覆市場普遍認為美元將走弱的預期心理。

丹古爾在上周的簡報說：「如果油市真的出現重大干擾，那正是市場避險情緒升溫時推升美元的那種衝擊。」

可以肯定的是，儘管中東緊張情勢近來稍有緩和，但該區風險仍備受關注，特別是荷姆茲海峽航道可能中斷的情況。

6月以來，油價在每桶63至81美元之間劇烈震盪，成為近15年來波動最大的一個月。反映油價預期波動幅度的指數也逼近2022年9月以來的高點。

瑞銀（UBS）歐洲股票策略主管佛勒（Gerry Fowler）表示，從選擇權定價來看，衍生性商品交易員押注股市出現類似去年8月那種單日劇烈波動的機率正在升高。他警告，暑假恐怕不是度假的好時機。

美元走勢今年因政策不確定而受創。/擷自路透
美元走勢今年因政策不確定而受創。/擷自路透

風險 資產 川普

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