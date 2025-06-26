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Meta以未經授權著作訓練AI被控侵權 法官駁回

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
一群作家指控臉書母公司Meta，他們主張Meta在未經授權的情況下使用其著作來訓練人工智慧（AI）系統，侵犯著作權。美聯社
一群作家指控臉書母公司Meta，他們主張Meta在未經授權的情況下使用其著作來訓練人工智慧（AI）系統，侵犯著作權。美聯社

美國聯邦地區法官查布里亞今天駁回一群作家對臉書母公司Meta的指控。他們主張Meta在未經授權的情況下使用其著作來訓練人工智慧（AI）系統，侵犯著作權。

綜合法新社與路透社報導，舊金山聯邦地區法官查布里亞（Vince Chhabria）在判決中表示，這些作家未能提出足夠證據，說明Meta的AI會削弱他們作品的市場價值，藉以證明Meta的行為違反美國著作權法。

不過，查布里亞也指出，在「許多情況下」，未經許可使用受著作權保護的作品來訓練AI屬違法行為。查布里亞的判決是美國第2宗針對生成式AI合理使用著作權作品問題所做出裁決。

另一名舊金山聯邦法官23日裁定，根據美國著作權法，AI業者Anthropic在未經作者許可下以受版權保護的書籍訓練AI模型，屬「合理使用」。

查布里亞表示：「這項裁決並不代表Meta使用受著作權保護的素材來訓練語言模型是合法的。這只是說明原告提出了錯誤的主張，且未能提供充分證據來支持正確的論點。」

代表提告作家的律師事務所發言人表示，他們不同意法官作出對Meta有利的判決，並指Meta「對受著作權保護作品史無前例地盜用」已是「無可爭論的事實」。

Meta發言人則說公司樂見這項裁決，並稱合理使用是建構「具轉化性」AI技術的「關鍵法律基礎」。

這些作家2023年對Meta提起訴訟，指控Meta未經授權、也未支付報酬，便濫用其著作的盜版版本來訓練AI系統Llama。

查布里亞說，生成式AI可能不需太多時間與創造力，就能生成大量圖像、歌曲、文章與書籍，恐造成市場內容過度氾濫。

他說：「因此，透過以受著作權保護的作品來訓練生成式AI模型，企業是在創造出一種往往會嚴重削弱這些作品市場價值的東西，從而嚴重削弱人們以傳統方式創作的動力。」

證據 舊金山 美國

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