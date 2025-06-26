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美元貶至三年低點 台幣猛升 傳川普要靠這一招架空Fed鮑爾

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美元匯率貶至三年低點，台幣匯率觸及三年高點。路透
美元匯率貶至三年低點，台幣匯率觸及三年高點。路透

美元匯率貶至三年低點，此前有報導指出，美國總統川普考慮提前宣布下一任聯準會（Fed）主席提名人選，藉此削弱現任主席鮑爾的影響力。市場因而推測降息可能更快來臨，降幅會比市場現在預期更大。

美元指數今天盤中一度下滑0.4%，報97.26，觸及2022年初以來低點，從年初迄今累計跌約10%。

美元兌所有主要貨幣皆走弱，其中以台灣、南韓與南非貨幣升幅最大。台幣盤中猛烈升值0.7%至29.15，觸及三年高點，在幾乎所有亞幣中表現最為突出。出口商拋美元、本土資產管理公司把資金匯回都是帶動台幣升值因素。

日圓匯率盤中勁升0.32%至144.77日圓，歐元也升值0.2%至1.1683美元。

儘管鮑爾的Fed主席任期明年5月才會屆滿，但華爾街日報稍早報導，川普可能在9月或10月前提前宣布鮑爾的繼任人選，盛傳呼聲較高的人選有Fed前理事華許、國家經濟委員會主席哈塞特、現任理事沃勒，以及財政部長貝森特。

川普周三也表示，他已有三至四位人選考慮接替鮑爾。交易員將此視為降息機率上升的訊號，因為川普多次公開要求鮑爾降低利率。

澳盛銀行首席經濟學家耶森加表示：「可能提前公布Fed主席繼任人選，是今日導致美元走弱的因素之一。」

雪梨Wilson資產管理公司投資組合經理霍普特說：「這確實會讓鮑爾的影響力下降，大家注意力會轉向新任主席…這等於是市場的鴿派轉向」。

有關鮑爾的最新新聞，為美元與美國公債增添更多不確定風險。受到關稅衝擊與美國財政赤字擴大的雙重疑慮影響，這兩者正逐漸失去市場青睞。

根據隔夜利率交換合約數據，交易人士近日提高對Fed降息的押注，目前預期年底前降息達66個基點，高於上週末的51個基點。

彭博分析師克蘭菲爾德表示：「投資人將川普可能在10月前提名Fed新主席的消息解讀為提前降息的可能性大增。交易人士目前預估聯準會9月會降息，但若這項變化成真，也會提高7月降息25個基點（1碼）的機率。」

澳洲國民銀行策略師羅卡崔爾表示：「可以合理預期，對鮑爾降息的壓力會進一步升高，這也對美元造成更多拋售壓力」。

鮑爾 川普 Fed

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