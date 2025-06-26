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減少遠距！為提高績效…福特要求大多數員工每週進辦公室4天

中央社／ 底特律25日綜合外電報導

福特汽車（Ford Motor）將要求大多數受薪員工，每週返回辦公室工作4天，這是福特致力提高員工與公司績效的最新舉措。

福特發言人在回覆路透社的聲明中表示：「我們的許多員工每週在辦公室工作3天或更長時間，這情況已有一段時間了。我們相信讓員工在日常上面對面地工作，將有助於福特加速轉型，成為一個成長更快、獲利更高、較不受景氣循環影響、更有活力的公司。」

發言人表示，新的政策將影響福特全球大部分受薪員工，但他拒絕提供具體數字。他又說，福特今天通知員工這項更新的政策，新措施將於9月1日生效。

福特的競爭對手通用汽車（General Motors）在2022年底曾要求員工每週有3天返回辦公室上班，但面臨強烈反對；結果新政策2023年上路之前，公司就放棄執行。

辦公室 福特

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