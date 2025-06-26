顧問公司：美大型儲能市場明年恐因川普稅改而萎縮29%

能源顧問機構伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）和美國乾淨電源協會最新報告指出，如果共和黨繼續推動大幅刪減儲能技術相關抵稅優惠，明年美國儲能市場規模恐將萎縮29%。

伍德麥肯茲全球儲能與再生能源業務負責人魏斯（Allison Weis）指出，關稅和政策不確定性，已導致原本預定2026年啟用的大型儲能系統計畫暫緩決定。她指出，雖然目前參議院版本的川普財政方案對產業衝擊較小，但實際影響仍不明朗。

魏斯說：「不論哪種情境，2026年市場都會萎縮。我們觀察到，自川普就任以來，2026年的計畫規模已經下滑14%。」

拜登政府通過通膨削減法、提供電池在內的乾淨能源產業租稅獎勵後，電網用儲能裝置大幅成長。但這個產業如今面臨川普政府關稅和偏重傳統能源政策的威脅，因為美國極依賴中國大陸供應電池原料。

報告指出，今年第1季到第2季，關稅稅率大幅波動，導致美國從中國大陸採購電池的進度受限。

即使如此，報告指出，美國電網用儲能系統仍可望創下22%的新高成長率。