媒體再傳殼牌有意收購英國石油 英國石油股價上漲

道瓊社周三（25日）報導殼牌（Shell）有意收購對手英國石油（BP），正在進行初步洽談。英國石油在美國上市的股票因為這項消息上漲約2%，殼牌在美股掛牌的ADR則下跌1%。

道瓊社引述知情人士說，英國石油正在「謹慎考慮」，洽談正在緩緩進行。

對於這則報導，殼牌發言人表示，公司目前「專注於藉由持續提升績效、紀律與簡化流程，來發揚殼牌的價值」。她後來補充說，目前沒有正在進行的談判，表示相關報導「只是市場的進一步臆測」。

上個月初，彭博資訊就曾報導，殼牌與顧問公司正在評估收購英國石油的可能性。

英國石油與殼牌是歐洲最知名的石油巨擘，兩家公司均擁有超過一世紀的歷史，但近年來走上了截然不同的發展道路。

殼牌在疫情後初期經歷困境，但之後聚焦核心業務、大力投資液化天然氣（LNG），公司營運出現反彈，並成為LNG主要交易商和生產商。殼牌股價在過去五年上漲了111%，市值超過2,000億美元。

相較之下，英國石油的表現則明顯較弱，過去五年股價僅上漲34%，市值只有約800億美元。公司在乾淨能源領域的一些投資未能成功，且公司高層屢屢走馬換將。英國石油最近把重心放在墨西哥灣的鑽探案上，希望以此提升產量與獲利。

維權投資人Elliott投資管理公司已買入英國石油的股份，並呼籲進行改革。先前分析師已曾猜測，考慮到英國石油 擁有重要資產卻股價低迷，可能會成為收購目標。

巴隆周刊指出，殼牌也是墨西哥灣地區的重要生產商，若合併英國石油，將可在該地區形成主導地位。然而，一些投資人質疑，現在是否是殼牌進行如此大型交易的適當時機。

持有殼牌股票的投資公司Ninety One，投資組合經理 Paul Gooden說：「他們（殼牌）有這樣的想法我不意外，但時機似乎太早了。殼牌還有很多獨立可行的策略能用來改善自己的表現。」

殼牌執行長薩萬（Wael Sawan）在三月的投資人會議中，則是曾經淡化發動併購可能性。他在回答提問時說：「我們的併購門檻非常、非常高。」

巴隆分析，英國石油與殼牌均設於倫敦，如果合併，在監管方面有望較為順利。但即便如此，交易仍可能引發反壟斷的疑慮。

英國石油和殼牌是全球最大的上市油氣公司之二。近年來類似規模的交易成案要追溯至1999年的埃克森（Exxon）與美孚（Mobil）合併。至於雪佛龍（Chevron）2023年宣布將有意以530億美元收購赫斯（Hess）一案，則是因為埃克森美孚提出仲裁申訴，至今尚未完成。