聯準會公布資本需求修訂計畫 將調降美大型銀行eSLR比率

美國聯準會（Fed）提出允許美國大型銀行提高槓桿之議，啟動自2008年金融危機以來對銀行資本需求額最大幅鬆綁。

Fed周三宣布計劃大幅調降美國大型銀行的「強化版整補充槓桿比率」（eSLR）。這項規定要求銀行貸款等資產和衍生性金融商品等表外曝險的整體槓桿部位，應持有一定比例的高品質資本。該規定2014年起實施，是因應金融危機大幅改革的一環。

美國大型銀行長久以來呼籲監管機關放寬這種補充槓桿比率，認為現行制度反而讓他們因持有美國公債等低風險資產而受罰，也阻礙銀行便於在29兆美元的美國公債市場交易。

Fed副主席鮑曼說：「這項調整將有助於這些銀行在金融市場壓力時，維持公債市場運作並參與其他低風險業務。值得注意的是，這不會大幅減少這些大型銀行的第一類資本要求。」

Fed指出，這次調整將使八大銀行控股公司的資本需求減少130億美元，大約1.4%。

同時，針對大型銀行旗下存款子公司，這項調整將使資本要求減少27%，金額將減少2,100億美元，不過Fed表示，對控股公司層級的其他限制會部分抵銷減幅。

目前，包括摩根大通、 高盛在內的美國最大且具全球系統性重要的銀行，必須持有至少相當於資產5%的第一類資本（涵蓋普通股、保留盈餘等可先吸收損失的項目）。

美國金融局周三表示，Fed提出此案，將這個比率調降至3.5%至4.25%，與歐洲、中國、加拿大和日本最大銀行相符。