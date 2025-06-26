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日媒：鴻海接近奪下第二家日企電動巴士訂單 供應給三菱Fuso

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日媒報導，鴻海接近奪下第二家日企電動巴士訂單， 供應給三菱Fuso。圖／取自網路
日媒報導，鴻海接近奪下第二家日企電動巴士訂單， 供應給三菱Fuso。圖／取自網路

根據路透報導，日本媒體周四引述接近台灣鴻海（2317）消息人士的說法報導，鴻海接近達成協議，向日本商用汽車製造商「三菱扶桑卡客車公司」（Mitsubishi Fuso Truck and Bus）供應電動巴士

報導說，三菱Fuso尋求以自己的品牌銷售鴻海開發的Model T巴士和Model U小巴士。這會是三菱Fuso的第一批電動車產品。此外，三菱Fuso和鴻海正尋求成立一家新公司，來管理這些巴士。

這也代表鴻海在5月時宣布與三菱汽車（Mitsubishi Motors）達成合作協議，三菱汽車委託鴻海代工電動車後，鴻海將拿下第二家日本企業的電動車供應協議。

鴻海4月時在一次簡報會議上表示，打算2027年在日本推出Model T和Model U巴士。

Model T巴士2022年就已在台灣上市，目前用於本土公車路線

鴻海沒有立即回應路透的置評請求。

電動 巴士 三菱

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