日媒：鴻海接近奪下第二家日企電動巴士訂單 供應給三菱Fuso
根據路透報導，日本媒體周四引述接近台灣鴻海（2317）消息人士的說法報導，鴻海接近達成協議，向日本商用汽車製造商「三菱扶桑卡客車公司」（Mitsubishi Fuso Truck and Bus）供應電動巴士。
報導說，三菱Fuso尋求以自己的品牌銷售鴻海開發的Model T巴士和Model U小巴士。這會是三菱Fuso的第一批電動車產品。此外，三菱Fuso和鴻海正尋求成立一家新公司，來管理這些巴士。
這也代表鴻海在5月時宣布與三菱汽車（Mitsubishi Motors）達成合作協議，三菱汽車委託鴻海代工電動車後，鴻海將拿下第二家日本企業的電動車供應協議。
鴻海4月時在一次簡報會議上表示，打算2027年在日本推出Model T和Model U巴士。
Model T巴士2022年就已在台灣上市，目前用於本土公車路線
鴻海沒有立即回應路透的置評請求。
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