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發動機空中起火冒煙 美國航空班機急返拉斯維加斯
美國官員說，一架美國航空公司班機今天早上飛行時，其中一具發動機起火冒煙，最後班機掉頭安全降落拉斯維加斯的機場，未傳出有人受傷。聯邦航空總署將調查這起事件。
根據航班追蹤網站FlightRadar24，美國航空（American Airlines）1665班機在當地時間早上8時11分左右從拉斯維加斯的哈利瑞德國際機場（Harry ReidInternational Airport）起飛，目的地為北卡羅來納州夏洛特（Charlotte）。
機場發言人說，這架飛機起飛後，其中一具發動機開始冒煙。上傳於社群媒體的影片顯示，飛機還在飛行時，這具發動機起火冒煙。
美國聯邦航空總署（FAA）在聲明中說，這架飛機在早上8時20分左右返回哈利瑞德國際機場。
美國航空說，維修團隊檢查後表示，沒有發現發動機著火的證據。
美國航空在聲明中說：「這架飛機靠著自身動力滑行到登機口，乘客都正常下機。我們感謝機組人員的專業表現，並感謝我們的團隊努力地把乘客盡快送到他們的目的地。」
美國航空表示，事發時機上有153名乘客與6名機組人員。這架空中巴士（Airbus）A321客機將停飛，以接受評估。
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