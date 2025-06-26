川普：正考慮3到4位聯準會主席人選接替鮑爾

美國總統川普表示，他已經鎖定三、四位人選接替聯準會（Fed）主席鮑爾，在鮑爾明年任期屆滿後取而代之。

川普周三在海牙出席北約峰會期間舉行記者會時說：「我心中大概有三、四個人選。他很快就要下台了，真是萬幸，因為我認為他很糟榚。」

川普並未透露接任人選的姓名，也沒有說明具體決定的時間表。鮑爾的主席任期將於2026年5月結束。

盛傳呼聲較高的人選有前Fed理事華許（Kevin Warsh）、國家經濟委員會主席哈塞特、現任理事沃勒，以及財政部長貝森特。

哈塞特在白宮不願透露他是否和川普談過Fed主席繼任人選，僅表示「我認為總統會選擇他喜歡的人，而且不會是鮑爾」。

川普本月曾表示，已經在考慮鮑爾的接替人選，且會「很快」公布人選。

川普多次要求鮑爾將利率調降2.5個百分點。Fed上周決議維持利率在4.25%至4.5%區間，這也是今年以來持續不變的水準。多數決策官員預期，2025年底前將會降息0.5個百分點。

鮑爾成了川普大發牢騷的主要對象，還給他取綽號「慢吞吞」，甚至多次公開說要撤換他，但有時又表示沒有這個打算。川普上周又在社群媒體重申威脅，最後還說：「不管怎樣，他的任期很快就結束了！」