國際油價反彈近1%因美國需求強勁 金價小漲

國際油價周三（25日）收盤上漲近1%，從本周初的大幅下跌中回升，因數據顯示美國需求相對強勁、美國原油庫存大幅下降，而美國總統川普重申要對伊朗極限施壓；黃金價格企穩。

油價反彈 收斂本周稍早13%的跌幅

布蘭特原油8月期貨收高54美分，漲幅0.8%，報每桶67.68美元；美國西德州中級原油（WTI）8月期貨收漲55美分，漲幅0.9%，報64.92美元，均部分收斂本周稍早13%的跌幅。

川普表示美國將於下周與伊朗舉行會談，但他強調不會放棄對伊朗石油收入的「極限施壓」政策。不過，他也宣稱該地區的緊張局勢「已經結束」。

另外，美國政府數據顯示原油庫存連續第五周下降，上周減少580萬桶。該數據推動WTI即期價差達到每桶1.46美元的逆價差，顯示短期內市場供應緊張。

彭博資訊引述知情人士的消息報導說，如果石油輸出國組織與盟國（OPEC+）認為有必要，俄羅斯對在下一次會議上再次增產持開放態度。該消息限制了油價的漲勢。

現貨金價周三小漲

現貨金價上漲0.26%，報每英兩3,327.91美元，上漲0.1%，前一交易日金價曾創下兩周多來的最低點。

美國黃金期貨收低0.3%，報每英兩3,343.1美元。

在中東停火及聯準會主席鮑爾的言論影響下，黃金價格周三持穩。鮑爾表示，聯準會仍在努力評估關稅對消費價格的影響。他還指出，美國擁有全球最強勁的經濟，在不確定時期採取穩步行動是合理的。

川普表示，美國將於下周與伊朗舉行會晤，但對美國轟炸伊朗三處主要核設施後是否有必要達成外交協議表達疑問。