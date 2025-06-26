DeepSeek涉助共軍情報 美議員推法案禁政府用中國AI

中國AI公司DeepSeek傳出協助中國軍事情報，美國兩院、跨黨派議員今天提出「禁止敵對人工智慧法案」，要求聯邦政府不再使用由中共等對手所控制的AI技術，並公開及定期更新禁用清單，以追上翻新的科技及新興威脅。

人工智慧（AI）公司深度求索（DeepSeek）今年初號稱以低成本追上美國領先模型，甚至技高一籌後震驚各界，引發科技股大幅拋售潮。美國國務院高階官員近日告訴路透社，DeepSeek已自願向中國的軍事和情報行動提供支持。

美國眾議院共和黨籍「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）及民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）今天提出「禁止敵對人工智慧法案」（No Adversarial AIAct），要求行政機構與中共等外國對手公司所開發的AI模型徹底脫鉤。

美國法案需經參、眾兩院通過，再由總統簽署才成為立法。今天這項法案也獲得參議院共和黨議員史考特（Rick Scott）及民主黨議員皮特斯（Gary Peters）支持。

法案含識別、執行及「與時俱進」3要點，要求聯邦採購安全委員會先列出由外國敵對公司，例如總部位於或受中國、俄羅斯、伊朗、北韓控制的公司所開發的AI模型清單，並公開發布。

法案如果獲通過，行政機構將不得使用前述實體的AI模型，「包括與中共有關的DeepSeek等公司所開發的AI技術」。研究、測試或關鍵任務用途等情況除外，但必須提供書面理由並通知國會及白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）。

根據法案，禁用清單至少每180天更新一次，以因應新興威脅與新技術，法案並指示聯邦機構運用權限，移除聯邦系統中的相關AI產品。

「我們正身處新冷戰，人工智慧是核心戰略技術」，穆勒納爾說。

他透過聲明指出，中共不進行創新，而是竊取、擴張及顛覆。從竊取智慧財產權、走私晶片，到將AI嵌入監控與軍事系統，中共正全力將這項技術武器化。美國必須劃清界線，政府體系不能使用為威權政權利益服務的工具。

克利什納穆希也表示，由外國對手所控制的AI模型直接威脅美國國家安全、數據及政府運作。

「我們不能讓敵對政權將程式碼植入我們最敏感的系統中。這項跨黨派法案將在外國對手的AI模型與美國政府間建立一道明確防火牆，保護我們的機構及美國人民。」

台灣公務機關已於今年2月全面禁用DeepSeek AI服務。