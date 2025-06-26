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美元指數四連跌 市場認為鮑爾談話比一周前偏鴿

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元兌主要貨幣除日圓外全面下跌。路透
美元兌主要貨幣除日圓外全面下跌。路透

美元兌歐元和英鎊周三跌至數年最低，但兌日圓升值，市場評估對聯準會（Fed）降息的預期，並將注意力轉回美國財政政策。

以色列和伊朗達成停火協議後，美元在周一和周二大幅下跌，周三走勢相對受抑。對中東緊張局勢加劇的疑慮推動美元上周上漲，但本周又迅速回落。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）下跌0.2%至97.679，連續四日下跌。歐元兌美元升值0.4%，觸及2021年10月以來最高1.1658美元。歐元區將增加財政支出的預期提振歐元。

英鎊兌美元升值 0.3%， 觸及 1.3659 美元的 2022 年 1 月以來最高。瑞郎兌美元報0.804瑞郎，維持在周二觸及的 10 年半高位附近。

美元兌日圓升值0.2%，至145.17日圓 。

聯準會（Fed）主席鮑爾周三在美國國會第天作證重申，預期川普政府的關稅將推高通膨，Fed應該維持利率不變。鮑爾周二表示，如果不是因為關稅，Fed可能會繼續降息。

渣打銀行全球 G10 外匯研究和北美宏觀策略主管Steve Englander認為，這番發言比鮑爾一周前在Fed結束時的發言更為鴿派。「我們看到市場消化的降息的可能性提升。」

投資人也將注意力重新轉向旨在避免對等關稅的貿易談判，川普政府設定的7 月 9 日最後期限即將到來。

Englander表示，為了避免市場波動，這一期限很可能會延長，美國國會也致力於大約在同一時間通過稅收和支出議案。延長關稅暫停期可能有利風險，略微利空美元。

周三公布的日本央行6月政策會議的摘要顯示，由於美國關稅對日本經濟影響的不確定性，一些日本央行決策者呼籲暫時保持利率穩定。

日本央行鷹派審議委員田村直樹表示，即使美國關稅的不確定性持續存在，日本央行也可能需要 "果斷 "升息以因應通膨風險。這凸顯了日本央行對日益增長的物價壓力的關注。

鮑爾 美國 日本央行 Fed

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