台積電ADR漲1.2% 連續三日上漲 較台北交易溢價21.9%
台積電ADR周三（25日）上漲1.2%，收在222.74美元，較台北交易溢價21.9%。
美國股市連續兩天漲勢周三稍事喘息，以色列和伊朗之間的停火協議繼續維持脆弱狀態，面對經濟和地緣政治風險，市場猜測美股漲過了頭。
道瓊工業指數跌106.59點，跌幅0.3%，至42,982.43點；標普500指數跌0.02點，或0.00%，至6,092.16點；那斯達克綜合指數漲61.02點，漲幅0.3%，至19,973.55點。
輝達（NVIDIA）大漲4.3%，1月初以來再創歷史新高，且超過微軟公司（Microsoft） ，以3.75 兆美元奪回市值最大公司的寶座。費城半導體指數上漲近1%。
台灣加權股價指數周三上漲241.85點收在22,430.61點。台積電漲1.9%，收在1,070元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 155.27 +0.09 153.00 1.48
中華電 CHT 135.48 +0.30 137.00 -1.11
台積電 TSM 1,303.83 +1.20 1,070.00 21.85
聯電 UMC 44.84 -2.92 43.80 2.37
*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價
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