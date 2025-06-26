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中東局勢緩和 景順：戰事影響石油與天然氣有限

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

景順全球市場策略師團隊表示，中東緊張局勢雖會影響石油天然氣市場，但除了石油與天然氣外，其他大多數金融市場幾乎沒有受中東事件的影響。從歷史經驗來看，市場這樣或許是正確的反應。例如，自2023年10月7日以色列和哈馬斯爆發衝突以來，標準普爾500指數上漲超過40%。

景順全球市場策略師團隊表示，美元上周持穩，但值得注意由於中東局勢依然緊張，美元沒有大幅上漲。石油和天然氣一直是對中東事件反應最強烈的資產類別。但大宗商品價格如果想保持在當前水準或進一步走高，則供應必須顯著且持續性地下降。這種情況並非沒有可能發生，但它並非預期的基本情境。

伊朗的石油產量約為330萬桶/日，這個程度的產量很容易被石油輸出國組織(OPEC)內其他成員國的閒置產能所填補，這些國家的閒置產能總計接近570萬桶/日，僅沙烏地阿拉伯的日產量就可提高近300萬桶。

景順全球市場策略師團隊表示，作為主要的能源進口地區，歐洲很容易受到石油與天然氣價格上漲的影響。預期85美元/桶以下的油價將會抑制2025年歐洲通膨。歐洲的大部分天然氣並非從卡達經荷姆茲海峽進口，所以歐洲地區目前受衝擊程度不會如2022年俄羅斯切斷天然氣供應時那樣嚴重。

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