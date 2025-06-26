美股怕漲過了頭稍事喘息 輝達重登新高奪回市值第一

美國股市連續兩天漲勢周三稍事喘息，以色列和伊朗之間的停火協議繼續維持脆弱狀態，面對經濟和地緣政治風險，市場猜測美股漲過了頭。

道瓊工業指數跌106.59點，跌幅0.3%，至42,982.43點；標普500指數跌0.02點，或0.00%，至6,092.16點；那斯達克綜合指數漲61.02點，漲幅0.3%，至19,973.55點。

輝達（NVIDIA）大漲4.3%，1月初以來再創歷史新高，且超過微軟公司（Microsoft） ，以3.75 兆美元奪回市值最大公司的寶座。費城半導體指數上漲近1%，台積電ADR漲1.2%。

油價小幅走高，表明過去三個交易日的拋售可能已經過度。以色列和伊朗的休戰協議看起來很脆弱，但分析師表示，只要雙方不攻擊能源出口基礎設施或擾亂荷姆茲海峽航運，原油期貨的走勢可能會保持平穩。

美國10年期公債殖利率周三收在4.294%，上個交易日收4.291%，是5月初以來的最低水準。

根據CME的FedWatch工具，金融市場目前預測7月降息的可能性約為25%，而9月降息的機率高達67%。

交易員仍密切關注聯準會（Fed）主席鮑爾在國會第二天的作證。鮑爾表示，該央行仍在努力確定關稅對消費者價格的影響。他也指出，美國是全球經濟實力最強的國家，在不確定時期緩慢行動是合理的。

「如果不是貿易政策轉變帶來的不確定性， Fed今年夏天或許能夠降息。」BMO Private Wealth策略師Carol Schleif說：「Fed暫停降息是關稅政策引發的，並不一定反映經濟進展。我們預計2025年將有一到兩次降息，最有可能從9月開始。」

在地緣政治方面，美國總統川普表示美國將於下周和伊朗會晤，但對美國轟炸伊朗三處主要核設施後是否有必要達成外交協議表達疑問。

「市場正在消化伊朗-以色列衝突最嚴重的時期已過的事實，」Schleif表示，「目前關稅、貿易、稅收、通膨、就業和利率對股市的影響更大」。

特斯拉大跌 3.8%，歐洲銷售連續五個月下滑。

FedEx股價下跌3.3%，該公司本季獲利展望不及分析師預期，並表示由於全球需求前景不確定，將不提供全年度財測。競爭對手優比速（UPS）也跌 1.2%。

肯德基等連鎖店的營運商百勝餐飲上漲3.1%，摩根大通將對該股的評級自「中性」上調至「「加碼」。

黑莓大漲 12.5%，該公司因需求穩定而上調營收預測。