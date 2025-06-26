中東緊張局勢降溫 美股收盤互有漲跌
以色列與伊朗間的脆弱停火維持，投資人關注美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）第二天在國會的證詞，美國股市連2天漲勢今天止住，主要指數收盤互有漲跌。
道瓊工業指數下跌106.59點或0.25%，收42982.43點。
標普500指數略跌0.02點或0.00%，收6092.16點。
那斯達克指數則上漲61.02點或0.31%，收19973.55點。
費城半導體指數也揚升51.43點或0.95%，收5493.30點。
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