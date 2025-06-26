輝達股價再創新高 重返全球市值龍頭寶座
美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）今天股價上漲逾4%，並刷新今年1月創下的史上最高收盤價紀錄，同時重返全球市值龍頭寶座。
美國財經媒體CNBC報導，輝達股價今天收在154.31美元，超越1月6日創下的空前新高收盤價149.43美元。
這使得輝達市值如今達到3兆7700億美元，居世界之冠；其主要客戶之一微軟（Microsoft）則以些微差距居次，蘋果公司（Apple Inc.）以約3兆美元市值位居第3。
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