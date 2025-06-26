華爾街日報：殼牌考慮買下英國石油 雙方正積極協商

中央社／ 紐約25日綜合外電報導

華爾街日報」今天引述知情人士報導，英國石油業巨擘殼牌（Shell）有意收購對手英國石油（BP），雙方正在進行初步協商。

路透社報導，消息傳出後，英國石油的美國存託股票（ADS）價格一度應聲勁揚6.5%，殼牌股價則下跌3.3%。

根據路透社引述的「華爾街日報」（The Wall StreetJournal）報導，這兩家公司的代表正在積極協商，且英國石油仔細考慮殼牌提議的收購。

根據今天股價，英國石油的市值接近800億美元（約新台幣2兆3560億元）。殼牌之前的市值則超過2080億美元（約新台幣6兆1256億元）。

「華爾街日報」尚無法得知這起潛在交易的任何可能條件，且併購案能否成真仍充滿變數。

殼牌執行長薩萬（Wael Sawan）近幾週被問到是否可能買下英國石油時，他一再表示，殼牌以非常高的標準看待大型併購案，且購買庫藏股可能是更好的資金配置選項。

華爾街日報 英國 台幣

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