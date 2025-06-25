美韓引爆穩定幣投機熱潮

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

南韓當局研擬推出韓元穩定幣，引爆當地股市的投機熱潮，在總統李在明上任以來表現最強的30檔股票裡，13檔都和韓元穩定幣題材有關。

南韓執政黨共同民主黨預料7月提出「數位資產創新法」，允許股權資本10億韓元的企業發行穩定幣。國際上近來與穩定幣相關的利多也是一波波；美國總統川普大力支持穩定幣，相關法案已通過參院，現在就等眾院也點頭。美國穩定幣發行商Circle自月初上市以來，不到一個月股價翻漲逾六倍。此外，香港預定8月1日正式實施「穩定幣條例」，等於為離岸人民幣穩定幣的發行奠定法律基礎。北京當局近來對穩定幣的態度也出現了重大轉變，從原先的全面禁止轉向積極探索其潛力。

在韓股中表現最強的是在Kosdaq掛牌的遊戲商ME2ON，股價在2-24日飆漲287.9%，因為該公司的子公司最近為博弈遊戲推出緊釘美元的穩定幣，引發接下來可能打入韓元穩定幣的揣測。

科技巨擘Kakao旗下的數位支付部門Kakao Pay，股價同期暴漲143.1%，因市場日益認為Kakao Pay將成為韓元穩定幣生態系的旗艦參與者。該股25日盤中續漲6.3%，從6月2日以來的漲幅擴大到156.2%。

但這波投機漲勢已拉響監管當局和產業界的警報。一名資深金融科技主管說，市場完全是以預期、而非基本面在交易，在許多情況下，這些公司缺乏實際的科技能力或穩定幣基礎設施，但散戶就是在狂買。

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