聽新聞
0:00 / 0:00

國際清算銀行示警 穩定幣恐有系統性風險

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
國際清算銀行（BIS）警告，穩定幣未能滿足作為貨幣的三個要件。路透
國際清算銀行（BIS）警告，穩定幣未能滿足作為貨幣的三個要件。路透

國際清算銀行（BIS）警告，穩定幣未能滿足作為貨幣的三個要件，若躍為主流將引發多重系統性風險，有潛藏危機。

這顯然否定美國總統川普大力推動穩定幣作為主流金融一大支柱的努力，也有別於國際貨幣基金（IMF）副總裁李波認為穩定幣可能成為高效支付手段的看法。

BIS在24日提前發布經濟年報中，指穩定幣未能通過三項貨幣考驗，因為欠缺央行支持、遏阻非法使用的防護措施不足，且缺乏放貸所需的融資彈性。

穩定幣是一種加密幣，通常價格以1：1釘住美元，並以美國公債或黃金等現實世界資產作為擔保。BIS警告：「穩定幣不夠格作為一種健全的貨幣形式，而且在缺乏監管下，會對金融穩定以及貨幣主權構成風險。」

BIS經濟顧問申鉉松指出，穩定幣欠缺央行發行法幣所提供的傳統清算功能。他把穩定幣比喻作19世紀美國民間發行的銀行券，意味通常匯兌比率視發行者不同而高低不一，破壞「單一性」，也沒能履行央行發行貨幣「不過問」原則。

由於穩定幣必須總是由等值的資產支持，因此也缺乏「彈性」，這種彈性是允許銀行藉核准貸款創造更多貨幣所必需的。此外，若要額外發行，需要穩定幣持有者預先全額支付，這種「預付現金」的限制也破壞彈性。

而且，穩定幣「向來是非法使用的首選，用來迴避確保正直的防護機制」，尤其欠缺傳統金融那種「知道你客戶是誰」的控制。因此也通不過「正直性」檢驗。

因此，BIS寫道：「社會可以選擇。貨幣體系可以改造成某種次世代體系，建築在通過試驗且受信賴的基礎之上，這種基礎設施不僅技術優越，且可程式化。要不然，社會也可重溫受不健全貨幣限制的歷史教訓，付出真實的社會成本，迂迴繞路採用民間發行、未能通過三項考驗的數位貨幣。」

IMF副總裁李波25日表示，穩定幣既有機會也有挑戰，很可能成為非常高效的支付方式，也可以成為價值儲存的手段。BIS呼籲各國央行走代幣化「統一帳本」路線，也就是建立一種中央化的資料庫，將代幣化的央行準備、商業銀行存款以及政府公債都納入其中，以加速跨境支付並降低涉及的成本。

美國公債 央行 IMF

延伸閱讀

IMF總裁示警：美攻伊朗 風險超過能源市場

美眾院通過不歧視台灣法 要求助台加入IMF

港陸跨境支付通 助人民幣國際化

川普狂吸金！代言聖經年賺逾3800萬 加密幣事業撈17億

相關新聞

美聯準會主席鮑爾暗示 9月前不會降息

美國聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾廿四日暗示，由於關稅引發的通膨風險，可能至少九月之前都不會考慮降息，六、七月的通膨數據將尤其...

美第1季經常帳逆差 衝新高

美國轟炸伊朗並直接介入以色列和伊朗衝突，導致美國原已混沌不明的經濟情勢不確定性進一步升高，近20年前席捲全球的金融危機是...

PwC：美國開學季買氣不受影響

最新調查顯示，雖然經濟壓力逐漸升高，關稅也帶動連鎖零售用品店開始漲價，但在即將到來的9月開學季，多數美國家庭不會減少相關...

特斯拉歐洲銷量 直直落

歐洲5月新車銷量躍增，但美國電動車大廠特斯拉（Tesla）當地銷售卻逆勢滑落，顯示在執行長馬斯克干預歐洲政治、以及陸系車...

潔淨能源業 出現生機

歐盟鬆綁嚴格的國家補助規定，以推動成員國投資綠能；美國也可能會延長太陽能板的稅務優惠，或許會讓近來陷入困境的潔淨能源業，...

聯邦快遞本季看淡

美國物流巨頭聯邦快遞（FedEx）上季業績超標，但罕見地沒能提供全年財測，僅預告本季獲利，但結果...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。