美第1季經常帳逆差 衝新高

美國轟炸伊朗並直接介入以色列和伊朗衝突，導致美國原已混沌不明的經濟情勢不確定性進一步升高，近20年前席捲全球的金融危機是否可能重演，已成為討論焦點。

受關稅不確定性影響，第1季流入美國的外國直接投資（FDI）驟減至528億美元。流入美國的FDI減少，加上企業趕在川普祭出高額關稅前進口商品，導致美國第1季經常帳逆差擴大至4,502億美元，創歷史新高。

路透專欄作家多蘭（Mike Dolan）進一步指出，4,502億美元相當於美國GDP的6%，這個數字最後一次站上6字頭是在2006年，而當時正值全球金融危機爆發前夕，令人感到不安。多蘭表示，6%經常帳缺口只是扭曲的暫時高點，還是美國金融市場即將大幅回檔的警訊，仍有待觀察，但認為這個數字將長期維持在這種水準的人不多。

政策及全球事件近來起伏不定，除了以伊地緣政治情勢反覆曲折，美國總統川普關稅計畫也走走停停，遣返移民則引發大規模抗議並驚動飯店業與農業。基於對關稅與成本節節攀升感到憂心等因素，企業僱用人力速度已大幅下降，但未大舉裁員。目前美國失業率仍處於低點，即便是扮演美國經濟舵手的聯準會（Fed），也無法斷定情勢走向及是否降息。

一個史丹福大學經濟學教授布魯姆（Nick Bloom）管理、追蹤美國與全球經濟不確定性的指數最近數月持續快速上漲，觸及長期平均值四倍水準。布魯姆說：「伊朗衝突將導致這種充滿不確定性的情況雪上加霜，政治和經濟不確定性似乎影響所有政經領域。」

以伊衝突截至目前為止對油價影響不大，讓經濟學家感到振奮。如果油價真的大漲，新一輪通膨可能席捲美國。高盛分析顯示，油價上漲10%將導致Fed青睞的通膨指標個人消費支出（PCE）指數核心漲幅擴大0.04個百分點；如果油價上漲每桶10美元，美國國內生產毛額（GDP）成長率可能折損0.1個百分點。