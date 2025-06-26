沙國4月石油出口收入 四年低點

原油價格大跌下，沙烏地阿拉伯4月的石油出口收入，降至近四年來新低。

彭博資訊25日報導，沙國主要統計機關的資料顯示，4月原油及成品油的銷售收入減至165億美元，年減約21%，也較前月減少7%。

國際原油價格在4月暴跌。美國總統川普宣布全球貿易關稅後，國際油價基準布蘭特原油價格下跌超過15%，至四年新低。石油輸出國組織與盟國（OPEC+）又在數小時後宣布加速增產計畫，使交易員為之震撼，也為市場帶來雙重打擊。

布蘭特原油價格目前在每桶68美元左右，主因是交易員將地緣政治緊張造成的潛在供應威脅納入評估。布蘭特原油今年累計下跌約9%。以色列與伊朗本周達成停火協議，使其吐回因衝突帶來的漲幅。

油價低迷，對沙國財務帶來進一步壓力，同時該國政府繼續大舉斥資，投入王儲賓沙爾曼力推的「願景2030」轉型策略，預算缺口更形龐大。