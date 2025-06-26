美國物流巨頭聯邦快遞（FedEx）上季業績超標，但罕見地沒能提供全年財測，僅預告本季獲利，但結果不如市場預期，顯示包裹需求疲軟和全球貿易的不確定性短期內不太可能緩解。FedEx股價25日早盤跌逾3%。

FedEx在美股24日盤後公布，上季（截至5月底的年度第4季）銷售額是222億美元，調整後每股盈餘（EPS）為6.07美元，表現超越分析師預期銷售是218億美元、每股5.81美元。但展望本季，EPS在3.4到4美元之間，低於華爾街預期的4.05美元，理由是「全球需求環境不確定」。

該公司客戶長卡雷爾在財報後電話會議上說：「我們根本無法預測情況會如何發展。」她指出，該公司中美航線，最賺錢貿易路線，在5月「急劇惡化」，且貨量預計將持續承壓。

川普反覆無常的貿易政策，持續限制企業高層預測業務前景的能力。能見度不足對聯邦快遞尤具挑戰性，因其客戶涵蓋廣泛行業，從製造業到消費品均有。

分析師近幾個月已下調對聯邦快遞2026年的獲利預期，擔心消費者信心減弱和工業需求疲軟將蓋過該公司削減成本和改造遞送網的努力。

不過，有跡象顯示，該公司長期推動的節省開支以及整合陸運和空運網絡的舉措正在見效。聯邦快遞在最近一個會計年度達成削減22億美元成本的目標，預計今年還能將再節省10億美元。