潔淨能源業 出現生機

歐盟鬆綁嚴格的國家補助規定，以推動成員國投資綠能；美國也可能會延長太陽能板的稅務優惠，或許會讓近來陷入困境的潔淨能源業，出現一線生機。

歐盟執委會25日表示，新版的「潔淨產業國家援助架構」，將支持綠能與減碳科技的成長、及更潔淨的工業生產。受惠產業包括綠色氫能生產商、鋼鐵水泥製造商、能源業者等。

歐盟競爭事務主管貝拉說，新架構簡化並加速支持減碳項目，並體認到國家是歐盟未來的策略投資者。新架構允許欲達綠色目標的企業，能更快取得補助，推出潔淨能源，並允許國家提供電價補助給能源密集產業。新架構也意在強化綠色科技的製造發展，同時減少私人投資綠色項目的風險。

這是歐盟「潔淨產業新政」（Clean Industrial Deal）的一環，以便與美國的通膨削減法案、大陸的工業政策相抗衡。歐盟原本的國家補助法規，嚴格限制各國能給國內企業的補助，以確保27個會員國能夠公平競爭。

與此同時，美國總統川普的大而美法案，要終止對屋頂太陽能板的補助，不過北達科他州的共和黨參議員克雷默（Kevin Cramer）24日對記者表示，參議院稅務委員會的共和黨議員，考慮擬定更慷慨的潔淨能源稅務優惠，包括延後稅務抵免的截止期限。24日太陽能類股聞訊飆高。

克雷默說：「正在進行屋頂太陽能的相關工作。」參議院預期最快會在本周公布修改後的內容，並進行表決。眾議院版與參議院金融委員會版的大而美法案，都要取消裝設家庭屋頂太陽板的30%稅務優惠，並要刪除對太陽能板出租公司的補貼。若修改相關規定，將是太陽能產業一大利多。