潔淨能源業 出現生機

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

歐盟鬆綁嚴格的國家補助規定，以推動成員國投資綠能；美國也可能會延長太陽能板的稅務優惠，或許會讓近來陷入困境的潔淨能源業，出現一線生機。

歐盟執委會25日表示，新版的「潔淨產業國家援助架構」，將支持綠能與減碳科技的成長、及更潔淨的工業生產。受惠產業包括綠色氫能生產商、鋼鐵水泥製造商、能源業者等。

歐盟競爭事務主管貝拉說，新架構簡化並加速支持減碳項目，並體認到國家是歐盟未來的策略投資者。新架構允許欲達綠色目標的企業，能更快取得補助，推出潔淨能源，並允許國家提供電價補助給能源密集產業。新架構也意在強化綠色科技的製造發展，同時減少私人投資綠色項目的風險。

這是歐盟「潔淨產業新政」（Clean Industrial Deal）的一環，以便與美國的通膨削減法案、大陸的工業政策相抗衡。歐盟原本的國家補助法規，嚴格限制各國能給國內企業的補助，以確保27個會員國能夠公平競爭。

與此同時，美國總統川普的大而美法案，要終止對屋頂太陽能板的補助，不過北達科他州的共和黨參議員克雷默（Kevin Cramer）24日對記者表示，參議院稅務委員會的共和黨議員，考慮擬定更慷慨的潔淨能源稅務優惠，包括延後稅務抵免的截止期限。24日太陽能類股聞訊飆高。

克雷默說：「正在進行屋頂太陽能的相關工作。」參議院預期最快會在本周公布修改後的內容，並進行表決。眾議院版與參議院金融委員會版的大而美法案，都要取消裝設家庭屋頂太陽板的30%稅務優惠，並要刪除對太陽能板出租公司的補貼。若修改相關規定，將是太陽能產業一大利多。

美國 綠色科技 歐盟

延伸閱讀

王毅集體會見歐盟使節 喊奉行一中反台獨

王毅集體會見歐盟及成員國駐中使節 提一中反獨

美國兩黨議員擬提新法 禁止行政機構使用陸人工智慧模型

特斯拉歐盟地區5月銷量再摔 還遭法當局禁稱全自駕

相關新聞

美聯準會主席鮑爾暗示 9月前不會降息

美國聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾廿四日暗示，由於關稅引發的通膨風險，可能至少九月之前都不會考慮降息，六、七月的通膨數據將尤其...

美第1季經常帳逆差 衝新高

美國轟炸伊朗並直接介入以色列和伊朗衝突，導致美國原已混沌不明的經濟情勢不確定性進一步升高，近20年前席捲全球的金融危機是...

PwC：美國開學季買氣不受影響

最新調查顯示，雖然經濟壓力逐漸升高，關稅也帶動連鎖零售用品店開始漲價，但在即將到來的9月開學季，多數美國家庭不會減少相關...

特斯拉歐洲銷量 直直落

歐洲5月新車銷量躍增，但美國電動車大廠特斯拉（Tesla）當地銷售卻逆勢滑落，顯示在執行長馬斯克干預歐洲政治、以及陸系車...

潔淨能源業 出現生機

歐盟鬆綁嚴格的國家補助規定，以推動成員國投資綠能；美國也可能會延長太陽能板的稅務優惠，或許會讓近來陷入困境的潔淨能源業，...

聯邦快遞本季看淡

美國物流巨頭聯邦快遞（FedEx）上季業績超標，但罕見地沒能提供全年財測，僅預告本季獲利，但結果...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。