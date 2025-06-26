德銀：醞釀「賓州計畫」 化解美債疑慮

在美國希望解決債務重負的「海湖莊園協定」引發爭議後，德意志銀行指出，華府似乎正在醞釀一項儘管不會實際減少債務、但能更善加管理債務的新方式，德銀並稱此框架為「賓州計畫」（Pennsylvania Plan）。

德銀策略師薩拉維諾斯（George Saravelos）指出，他提出的「賓州計畫」包含兩大支柱，理想上可能由坐落在賓州大道的白宮和財政部共同協調，最主要目標是降低美國新發行公債對外資的依賴，採行鼓勵美國退休金基金和其他國內投資人擴大投資美債的政策。

首先是提高銀行業吸納更多美國公債的能力，其次為鼓吹穩定幣發展，因為價格緊釘美元的穩定幣常以國庫券為擔保。同時還有兩個其他輔助元素，包括弱勢美元、以及更寬鬆的聯準會（Fed）政策，對Fed加強施壓可能幫助壓低短期債券利率，從而抑制美元匯率。

不過，賓州計畫仍有隱憂，因為並未真正減少債務，還可能推升長債殖利率，且放寬監管規定可能影響金融體系穩健性，但至少讓美國爭取到更多解決債務問題的時間。

薩拉維諾斯指出，目前已出現川普政府落實所謂「賓州計畫」若干要素跡象。川普的「大而美」租稅法案近期有望通過，官員也推動將美債排除在銀行槓桿比率之外，Fed理事沃勒和鮑曼已鼓吹7月降息，Fed理事會25日也將開會討論調整Fed的補充性槓桿比率（SLR）標準，有助降低銀行持有公債的成本。