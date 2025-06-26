Fed五官員 呼應觀望立場

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

紐約聯準銀行總裁威廉斯等多位今年有投票權的聯準會（Fed）決策官員，也呼應鮑爾說法，認為Fed不急於降息，顯示儘管其他兩位官員先前表示支持7月降息，Fed的主流看法仍是呼應主席鮑爾說法，繼續觀望關稅政策演變與通膨影響。

威廉斯24日表示，在官員評估政策變動對就業和通膨的影響時，維持利率不變「完全合適」，「維持目前略偏緊的貨幣政策，有助於實現最高就業和物價穩定目標。我們必須持續密切分析各項數據，觀察情勢變化」。

他預估，美國今年經濟成長率將大幅放緩到1%左右，通膨率將受關稅影響，升到3%，今年底失業率也將從目前的4.2%升高到4.5%。

Fed理事巴爾同日預期關稅將推升通膨，支持在利率調整上採取觀望態度，「關稅政策及其影響仍高度不確定」，「貨幣政策處於允許我們觀望的良好位置」，「展望未來，我預期關稅會讓通膨走高。短期通膨預期上升、供應鏈調整及二次效應，可能讓通膨壓力持續一段時間」。

今年有投票權的堪薩斯聯準銀行總裁施密德說，調整利率前，應先觀察關稅等政策對經濟的影響，「在充滿變數的情況下，貨幣政策採取『觀望』立場是適合的。經濟的韌性讓我們有時間觀察物價和經濟的發展」。

也有投票權的波士頓聯準銀行總裁柯林絲表示，現階段貨幣政策維持略偏緊縮，有其必要。

今年無投票權的明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里說，儘管最近通膨數據表現相當理想，但Fed在調整政策前，仍須進一步釐清關稅對物價的影響。

關稅 通膨 Fed

延伸閱讀

「債蛙要暴斃了」鮑爾稱Fed不急降息！網：氣死川普讚啦

川普攻擊不斷 美聯準會主席：關稅衝擊還沒出現

Fed主席鮑爾重申不急著降息 觀察關稅最終稅率的影響

Fed傳聲筒：川普狂施壓 鮑爾陷兩難

相關新聞

美聯準會主席鮑爾暗示 9月前不會降息

美國聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾廿四日暗示，由於關稅引發的通膨風險，可能至少九月之前都不會考慮降息，六、七月的通膨數據將尤其...

美第1季經常帳逆差 衝新高

美國轟炸伊朗並直接介入以色列和伊朗衝突，導致美國原已混沌不明的經濟情勢不確定性進一步升高，近20年前席捲全球的金融危機是...

PwC：美國開學季買氣不受影響

最新調查顯示，雖然經濟壓力逐漸升高，關稅也帶動連鎖零售用品店開始漲價，但在即將到來的9月開學季，多數美國家庭不會減少相關...

特斯拉歐洲銷量 直直落

歐洲5月新車銷量躍增，但美國電動車大廠特斯拉（Tesla）當地銷售卻逆勢滑落，顯示在執行長馬斯克干預歐洲政治、以及陸系車...

潔淨能源業 出現生機

歐盟鬆綁嚴格的國家補助規定，以推動成員國投資綠能；美國也可能會延長太陽能板的稅務優惠，或許會讓近來陷入困境的潔淨能源業，...

聯邦快遞本季看淡

美國物流巨頭聯邦快遞（FedEx）上季業績超標，但罕見地沒能提供全年財測，僅預告本季獲利，但結果...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。