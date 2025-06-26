Fed五官員 呼應觀望立場

紐約聯準銀行總裁威廉斯等多位今年有投票權的聯準會（Fed）決策官員，也呼應鮑爾說法，認為Fed不急於降息，顯示儘管其他兩位官員先前表示支持7月降息，Fed的主流看法仍是呼應主席鮑爾說法，繼續觀望關稅政策演變與通膨影響。

威廉斯24日表示，在官員評估政策變動對就業和通膨的影響時，維持利率不變「完全合適」，「維持目前略偏緊的貨幣政策，有助於實現最高就業和物價穩定目標。我們必須持續密切分析各項數據，觀察情勢變化」。

他預估，美國今年經濟成長率將大幅放緩到1%左右，通膨率將受關稅影響，升到3%，今年底失業率也將從目前的4.2%升高到4.5%。

Fed理事巴爾同日預期關稅將推升通膨，支持在利率調整上採取觀望態度，「關稅政策及其影響仍高度不確定」，「貨幣政策處於允許我們觀望的良好位置」，「展望未來，我預期關稅會讓通膨走高。短期通膨預期上升、供應鏈調整及二次效應，可能讓通膨壓力持續一段時間」。

今年有投票權的堪薩斯聯準銀行總裁施密德說，調整利率前，應先觀察關稅等政策對經濟的影響，「在充滿變數的情況下，貨幣政策採取『觀望』立場是適合的。經濟的韌性讓我們有時間觀察物價和經濟的發展」。

也有投票權的波士頓聯準銀行總裁柯林絲表示，現階段貨幣政策維持略偏緊縮，有其必要。

今年無投票權的明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里說，儘管最近通膨數據表現相當理想，但Fed在調整政策前，仍須進一步釐清關稅對物價的影響。