川普關鍵兩周 牽動全球神經

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
二進白宮的美國總統川普接下來將進入「關鍵兩周」時刻。美聯社
二進白宮的美國總統川普接下來將進入「關鍵兩周」時刻。美聯社

二進白宮的美國總統川普接下來將進入「關鍵兩周」時刻：不僅力拚7月4日前通過他優先關注的租稅法案，且要在他自行設定的更高額對等關稅緩徵期7月9日屆滿前，與多國談判貿易協議，這兩個期限都將牽動全球與美國經濟

彭博資訊報導，在川普敲定以色列與伊朗停火協議後，至今仍無法化解俄烏戰爭。

川普的關鍵兩周
川普的關鍵兩周

川普為自己設定在7月4日通過稅改和支出法案的最後期限，共和黨高層必須仰賴川普壓住意見分歧的黨內成員，才能讓法案過關。這項法案將延長即將到期的個人減稅措施，為企業提供新的減稅獎勵，縮減綠能優惠，同時透過提高美國人獲得Medicaid門檻來壓低支出。

川普催促共和黨籍聯邦國會議員，務必在7月4日前把他的「大而美法案」送交白宮，並且在Truth Social上以全大寫英文發文下令：「敲定之前不准休假。」

暫緩課徵全球更高對等關稅期限也將在7月9日到期，屆時美國可能拿不出更多新的貿易協議成果。貿易談判代表坦言，所有關稅協議最終都由川普一人拍板。川普曾說，對於屆時尚未和美國達成協議的國家，他會自行設定關稅稅率，但川普的盟友和顧問預期，他很可能會再度延長緩徵期限。

美國財長貝森特表示，以伊停火協議為後續推動其他優先政策帶來助力。他24日說：「總統已促成和平協議。我認為我們會在7月4日前完成稅改，接下來就能處理貿易協議。」

不過，這一連串高風險待辦事項，對自詡為「終極談判高手」的川普來說，也是一大考驗。

普林斯頓大學歷史學家柴利澤（Julian Zelizer）說：「這就是總統權力過度集中的政治代價。若國會不發揮作用，所有決策由總統獨攬，也就得一肩承擔後果。」他指出，雖然川普作風強勢，但無論在關稅或聯邦機構裁員政策上，都能看到他反覆猶豫、來回調整。

關稅 美國經濟 川普

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