鮑爾：美元衰落論太過頭了 暗示9月前不考慮降息

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
聯準會主席鮑爾。美聯社
聯準會主席鮑爾。美聯社

美國聯準會（Fed）主席鮑爾24日暗示，由於關稅引發的通膨風險，可能至少9月之前都不會考慮降息，6、7月的通膨數據將尤其重要。他也認為，美元地位依然完整無缺，「美元衰落論」太過頭了。

在Fed理事沃勒和鮑曼都支持7月降息後，鮑爾出席聯邦眾議院金融服務委員會聽證會時，遭拷問為何遲不降息，但他拒絕評論7月降息的可能性，也不會評論Fed同僚的意見，重申必須觀察關稅是否助長通膨升速的更多資訊。

鮑爾24日談話重點
鮑爾24日談話重點

面對眾議員一再逼問降息的準則，他暗示，他在秋季之初之前都不會支持降息，主因是關稅政策造成的通膨風險。

他認為，關稅對消費者物價的影響將在「6月與7月報告」顯現，「隨著我們度過夏季，將開始看到這點（關稅的物價影響）」，「如果我們沒有（看到影響），我們完全不排除（關稅對通膨的）轉嫁（效應）將小於我們的料想，若是如此，那將對政策很重要」，但「目前，我們處於先觀望得知經濟可能走向、再考慮調整政策立場的良好位置」。

他說，「現在有很多可能的（經濟發展）路徑」，「我們可能看到通膨沒有我們預期地那麼強，如此就暗示能更快降息」。

鮑爾也表示，過往發展與現有數據都支持應該降息2碼、達到中立水準的主張，「我們沒這麼做的理由，是我認識所有在Fed外部的專業預測人士，都預期今年通膨將大幅攀揚」，Fed多數成員雖都認為今年稍後降息為適當之舉，但也都提到經濟走向「高度不確定」。

他表示，通膨預期已因關稅上揚，由於美國民眾最近經歷居高不下的通膨，通膨預期可能迅速失去錨定的風險居高不下，「我們還沒恢復物價穩定，如果有重大且持續的通膨震撼，我們會慎加因應」。

鮑爾也說，美元在全球金融體系主宰地位依然完整無缺，4月美債市場波動並未傷害到美元的地位，美元影響力「衰落的論述太過貿然，也太過頭了」，「我們必須謹慎面對這些快速出現的論述」。

他被問到川普對他的批評時表示，「那些話語沒有造成影響，我們是在克盡職守」。

他也大致閃避關於租稅和移民政策的問題，只重申美國舉債正走在難以維續的道路上，但不會評論財政政策。他被逼問是否認為川普的關稅政策「連貫一致」時，只說「這不是我們的職責，我們並非評論或分析總統決策的機構」。

降息 關稅 通膨

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