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美股早盤／美有望期限前談成貿易框架 標普漲0.2%、輝達勁揚2%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
白宮官員看好期限前能有談判成果，帶動美股標普500指數25日早盤上漲。路透
白宮官員看好期限前能有談判成果，帶動美股標普500指數25日早盤上漲。路透

美股三大指數25日早盤普遍上漲，大盤標普500指數漲0.2%，得益於白宮官員透露美國有望在期限前，與貿易夥伴談成貿易框架。

道瓊工業指數早盤平盤波動、標普500指數漲0.2%、那斯達克指數跳漲0.7%、費城半導體指數漲0.6%、台積電ADR漲近0.9%，輝達大漲2.2%。

白宮經濟顧問委員會主席米倫表示，他看好在7月9日、也就是美國總統川普暫緩實施對等關稅的期限屆滿前，美方能與貿易夥伴談成數個貿易協議框架，帶動市場的樂觀氛圍。在此同時，以伊戰火也稍歇，顯示中東局勢出現和緩跡象。

Virtus投資合夥公司資深執行總監泰拉諾瓦說：「美股持續攀高，我會用『韌性』二字來形容，我會持續使用這兩個字，因為這確實是我見過最具韌性的市場之一。」

個股消息方面，交友配對應用程式（App）業者Bumble股價早盤飆漲近20%，原因是外界看好該公司大砍30%人力的瘦身行動，有望提升營運績效。

關稅 美股 美國 標普 指數 川普

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