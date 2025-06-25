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以伊維持停火！亞股延續全球股市漲勢 全球投資人鬆了一口氣

中央社／ 香港25日綜合外電報導
伊朗和以色列同意停火，結束逾1周來的敵對行動，亞洲股市今天延續全球股市漲勢普遍收高。 示意圖／AI生成
伊朗和以色列同意停火，結束逾1周來的敵對行動，亞洲股市今天延續全球股市漲勢普遍收高。 示意圖／AI生成

伊朗以色列同意停火，結束逾1周來的敵對行動，亞洲股市今天延續全球股市漲勢普遍收高。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）宣布以伊停火後，全球投資人鬆了一口氣。美軍日前轟炸伊朗核設施，川普稱這些設施「被徹底摧毀」。

以色列政府稱已實現與伊朗戰爭的所有目標，同意美國的停火提案。總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）在以軍12天的轟炸行動後表示，已取得「歷史性勝利」。

股市昨天聞訊飆漲，樂觀氣氛持續至今天，亞股普遍收高。香港、上海、東京、雪梨、台北、首爾和新加坡股市今天收漲。威靈頓和雅加達股市則是收跌。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（JeromePowell）選擇不對降息前景潑冷水，也助長市場樂觀氣氛。鮑爾在國會聽證演說時表示：「通膨若確實得到控制，我們將盡快降息。」

同時他也指出：「我認為我們不必操之過急，因為經濟依然強勁。」這些評論透露出鮑爾的政策彈性。

此前，聯準會理事華勒（Christopher Waller）和鮑曼（Michelle Bowman）曾暗示，聯準會下月可能調降借貸成本。

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