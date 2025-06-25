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神學士稱違反合約義務 終止與陸企25年油田開採合約

中央社／ 伊斯蘭馬巴德25日綜合外電報導

根據「日經亞洲」（Nikkei Aisa）報導，阿富汗以違反合約義務為由，終止2年前與1家中國公司簽署的油田開採合約。部分專家認為，此舉凸顯神學士（Taliban，或譯塔利班）政權面臨的經濟困境。

日經亞洲報導，阿富汗礦業暨石油部發言人上週在社群平台X發文表示：「礦業暨石油部與阿夫欽公司（Afchin Company）簽署為期25年的阿姆河油田探勘與生產協議（The Amu Darya Oilfield Exploration andProduction Agreement），因承包商一再違反合約義務而終止。」

2023年，阿富汗與新疆中亞石油天然氣公司（CAPEIC）簽署了一項價值5.4億美元的合約，在阿富汗北部的阿姆河盆地（Amu Darya Basin）開採石油。這是自2021年8月神學士組織掌權以來的首起重大外國投資交易。

根據合約，塔利班政權授予阿夫欽公司許可證。阿夫欽公司是由阿富汗國營石油天然氣公司（Afghan Oiland Gas Company）和新疆中亞石油天然氣公司成立的合資企業，前者持股20%，後者持股80%。

根據阿富汗當局，新疆中亞石油天然氣公司承諾第1年至少投資1.5億美元，3年後增至5.4億美元，並將聘雇3000名阿富汗公民。

阿富汗前資訊、文化和旅遊部副部長沙姆斯（Zardasht Shams）告訴日經：「雖然終止合約是因為業績欠佳與未能按合約進行，但它可能影響神學士與中國更廣泛的關係，尤其是經濟關係。」

沙姆斯指出：「2021年8月後，神學士對中國表現出前所未有的熱情，並在貿易、投資及可能的金援上抱持某些過高的期望。神學士將中國視為美國的替代者。」他還說：「中國無論如何都無法取代美國及其盟友。」

沙姆斯也認為，神學士政權的財政困境在決定終止合約方面發揮了關鍵作用。他說：「神學士目前面臨財政問題，正在探尋增加收入以維持權力的方法。」

另一方面，阿富汗裔美國學者布爾哈尼（UbaidullahBurhani）認為，取消合約「不太可能導致中阿關係嚴重破裂」。

布爾哈尼告訴日經：「雙方仍受關鍵共同利益所約束，尤其在阿富汗面臨迫切的經濟和基礎設施需求的情況下，中國正繼續利用這些需求來獲得戰略優勢。」

儘管阿夫欽公司合約被取消，但神學士在外交上仍對中國保持友好態度。

根據神學士政府以不同語言發布的聲明稿，阿富汗副總理哈納菲（Mawlvi Abdul Salam Hanafi）本月稍早訪問昆明，出席中國－南亞博覽會，重申喀布爾支持中國的一帶一路倡議，並表達希望加強兩國合作關係。

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