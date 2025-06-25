快訊

5好友相約台南山區瀑布戲水 20歲成大生溺水不治

跟進張博洋！台南市議員李宗霖宣布退黨：從台灣基進「畢業」

誤認路人是通緝犯...三重警辣椒水噴眼、辱罵 遭判降2級改敘

陸企掌握拉美31座港口！遠多於過往所知 美智庫示警國安影響

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
中國企業於拉丁美洲和加勒比海地區打造或營運的現行港口有31座，在當地基礎建設的觸角比過去所知要廣，凸顯美方顧慮。 路透社
中國企業於拉丁美洲和加勒比海地區打造或營運的現行港口有31座，在當地基礎建設的觸角比過去所知要廣，凸顯美方顧慮。 路透社

美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的研究報告顯示，中國企業於拉丁美洲和加勒比海地區打造或營運的現行港口有31座，在當地基礎建設的觸角比過去所知要廣，凸顯美方顧慮。

「金融時報」（Financial Times）報導，中國企業在過去20年來陸續買下拉美地區的電力公司、礦場、通訊網路及港口等關鍵基礎設施，讓華府日益憂心這對美國國安造成的影響。

CSIS的研究報告發現，從墨西哥到智利，中方所涉及的港口數量比美國過去研究所知還要多一倍以上。

美國總統川普（Donald Trump）政府就特別強調，中方掌握巴拿馬運河（Panama Canal）兩端的港口會產生風險

香港大亨李嘉誠家族企業長江和記實業（CKHutchison Group）便於美方壓力下，日前同意把港口業務售予美國貝萊德集團（BlackRock）及地中海航運公司（Mediterranean Shipping Company）組成的財團，其中包含出售巴拿馬運河兩端港口的股權。

然而，CSIS指出，他們的研究發現，若以美國貿易量、美國海軍活動、跟美國軍事設施或戰略咽喉的距離等指標來評估，牙買加與墨西哥港口對美國國安構成的風險甚至更大。

這項研究的主筆齊默爾（Henry Ziemer）說道：「西半球風險最高港口是牙買加金斯敦（Kingston）。」

他表示，金斯敦承載龐大的商業運輸量，地理位置在牙買加這個美國戰略盟邦境內，管理方卻是中國的招商局港口控股有限公司。

根據CSIS評估，風險次高的是墨西哥港口曼札尼約（Manzanillo）和韋拉克魯斯（Veracruz），兩處皆由長江和記實業管理。

齊默爾還說，美國貿易相當仰賴這幾座港口，「如果曼札尼約受到干擾，美國經濟每天將損失1億3400萬美元；以韋拉克魯斯來看，每天損失則將達到6300萬美元」。

讓各方關切之處有二，首先是中國有能力利用這些港口設施來擾亂美國商業活動，二者則是美中兩國若發生衝突，中國除了可以擋下美國軍艦出入，還能藉此補給中方海軍艦艇。

美國陸軍戰爭大學（US Army War College）拉美研究教授艾里斯（Evan Ellis）表示，儘管每座港口背後的中企都有插旗此處的商業理由，但中國人民解放軍海軍「眼中看到的是戰略優勢」。

他指出：「這有著更全面的戰略意涵…中國要強而有力，就會希望取得糧食和能源安全。從中國人民解放軍立場而言，如果要跟美國戰爭，就要取得這些港口的出入權。」

風險 美國 巴拿馬運河 中資

延伸閱讀

2026國際航協年會 巴西里約熱內盧6月登場

中國單方面免簽首納拉丁美洲 增巴西等5國

北京在拉美5國布10太空站點 美方憂當「軍事用途」

錢凱–上海海運線 帶動對拉美外貿

相關新聞

陸企掌握拉美31座港口！遠多於過往所知 美智庫示警國安影響

美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的研究報告顯示，中國企業於拉丁美洲和加勒比海地區打造或營運的現行港口有31座，在當...

歐股漲幅已多？外資「購買美國」成新口號 為這原因看好美股

今年來美國例外論退燒，歐股漲勢超車美股，但高盛和巴克萊最近均發布報告說，經理人以接近一年來的最快速度出售歐洲資產，並獲利...

AI審查出包？臉書現上萬社團封鎖潮 官方正在修復原因待查

Meta旗下社群媒體Instagram（IG）與臉書（Facebook）的用戶近日被一波封鎖潮影響後，如今有用戶也在抱怨...

繼三菱汽車後 鴻海電動巴士可望出海！傳三菱FUSO評估引進

日本共同社報導，三菱FUSO公司已開始評估向鴻海集團採購電動巴士，可能成為繼三菱汽車後，日本第二家採購鴻海電動車的汽車製...

投資人焦點轉向聯準會與關稅 華爾街股市帶動、日股微幅收漲

美國華爾街股市漲勢帶動下，日本東京股市今天微幅收漲，投資人將焦點轉向美國聯邦準備理事會（Fed）和關稅動向

特斯拉歐盟地區5月銷量再摔 還遭法當局禁稱全自駕

特斯拉（Tesla）在歐盟地區5月銷量再度大幅下滑，儘管整體電動車市況已有回溫跡象，特斯表現仍一蹶不振。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。