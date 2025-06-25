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AI審查出包？臉書現上萬社團封鎖潮 官方正在修復原因待查

中央社／ 舊金山24日綜合外電報導
Meta旗下社群媒體Instagram（IG）與臉書（Facebook）的用戶近日被一波封鎖潮影響後，如今有用戶也在抱怨臉書社團被大量封殺。 路透社
Meta旗下社群媒體Instagram（IG）與臉書（Facebook）的用戶近日被一波封鎖潮影響後，如今有用戶也在抱怨臉書社團被大量封殺。 路透社

Meta旗下社群媒體Instagram（IG）與臉書Facebook）的用戶近日被一波封鎖潮影響後，如今有用戶也在抱怨臉書社團被大量封殺。Meta發言人表示，公司正在修復這個狀況。

美國科技媒體TechCrunch報導，根據個人用戶投訴以及Reddit等社群平台上有組織的訊息分享活動，這波封鎖潮已經影響美國與其他國家成千上萬的社團，被封鎖的社團種類相當多元。

Meta發言人史東（Andy Stone）證實，公司已經留意到這個狀況，正在努力修復。

他在寄給TechCrunch的聲明中表示，「我們已注意到影響一些臉書社團的技術性錯誤，現在正在修復」。

目前仍不知道大規模封鎖的原因，不過許多人懷疑是人工智慧（AI）審查出錯。

根據受影響用戶所分享的資訊，許多被停權的社團通常並非臉書審查系統會有疑慮的內容，關注的事物相當無害，像是省錢訣竅與優惠資訊、育兒支援、貓狗飼主、遊戲社團、寶可夢愛好者等等。

社團管理員收到的違規通知含糊其詞，例如跟「恐怖主義相關」內容或與「裸露」有關，但他們堅稱社團內沒發布這類內容。

部分受波及的社團規模較小，但有許多是大型社團，成員數從數萬、數十萬，甚至多達百萬人不等。

臉書 美國 社群媒體 Meta Instagram Facebook

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