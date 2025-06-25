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繼三菱汽車後 鴻海電動巴士可望出海！傳三菱FUSO評估引進

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
圖為鴻海電動巴士Model T。本報系資料庫
圖為鴻海電動巴士Model T。本報系資料庫

日本共同社報導，三菱FUSO公司已開始評估向鴻海集團採購電動巴士，可能成為繼三菱汽車後，日本第二家採購鴻海電動車的汽車製造商。

報導指出，鴻海打算透過三菱FUSO，把該公司開發和生產的電動巴士「Model T」引進日本市場，成立新公司也在評估範圍。三菱FUSO曾是三菱集團核心企業，目前為德國戴姆勒卡車子公司。

鴻海上月初與日本三菱汽車簽署合作備忘錄（MOU），旗下鴻華先進將為三菱汽車開發電動車，寫下台灣汽車業重要里程碑。三菱汽車表示，鴻華開發的電動車將由裕隆在台灣生產，預計2026年下半年在澳洲和紐西蘭上市。

鴻海董事長劉揚偉日前在股東會上表示，電動車與人工智慧（AI）是鴻海未來三年兩大成長引擎，與三菱汽車合作顯示鴻海實力獲得傳統車廠認可。劉揚偉指出，鴻海希望成為全球電動車前三大CDMS業者，除了硬體之外，也參考軟體設計研發，打造創新電動車生態系統。

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