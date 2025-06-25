快訊

被控學術成就造假 台大副校長：爆料非事實、將採法律行動

路徑曝光！又有熱帶性低氣壓生成 氣象署說明對台影響機率

「難再重獲大眾信任」…國分太一爆醜聞5天後 TOKIO宣布解散

聽新聞
0:00 / 0:00

特斯拉歐盟地區5月銷量再摔 還遭法當局禁稱全自駕

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
特斯拉上月在歐盟的新車掛牌數較去年同期衰減40.5%。路透
特斯拉上月在歐盟的新車掛牌數較去年同期衰減40.5%。路透

特斯拉（Tesla）在歐盟地區5月銷量再度大幅下滑，儘管整體電動車市況已有回溫跡象，特斯表現仍一蹶不振。

雪上加霜的是，法國經濟部轄下防詐機構周二勒令特斯拉不得再宣稱車輛擁有「具誤導性」的全自駕功能，否則將面臨每日5萬歐元罰款。

根據歐洲汽車製造商協會（ACEA）公布的數據，特斯拉上月在歐盟的新車掛牌數較去年同期衰減40.5%，僅8,729輛。若納入英國、冰島、列支敦斯登、挪威和瑞士，銷售共計13,863輛，年減近28%。

特斯拉今年來在歐盟銷售持續不振，在歐盟新車掛牌數今年1至4月分別衰減50%、47%、36%和近53%。

歐盟整體電動車市場最近倒是出現復甦跡象。5月純電車銷售成長25%，其中德國市場增幅接近45%。油電混合車成長16%，插電式油電混合車則勁揚近47%。

歐洲汽車製造商協會（ACEA）表示，歐盟5月乘用車新車掛牌數成長1.6%，達到926,582輛。德國銷量增加1.2%，法國下滑逾12%，義大利則微跌0.1%。

大陸上汽集團的新車掛牌數大增38%；福斯則成長4.8%；擁有Jeep和Dodge品牌的Stellantis 銷量則下滑5.2%。

電動 特斯拉 歐盟

延伸閱讀

百萬ETF只虧1％！月投30萬他問「下一檔買哪支」 網勸注意資產配置

亞光外資點火 一日填息

美國製造含量最高的車款竟然是純電的！特斯拉更包辦了前四名

特斯拉Robotaxi點火！台鏈泛電車股催油門 這檔鎖漲停

相關新聞

特斯拉歐盟地區5月銷量再摔 還遭法當局禁稱全自駕

特斯拉（Tesla）在歐盟地區5月銷量再度大幅下滑，儘管整體電動車市況已有回溫跡象，特斯表現仍一蹶不振。

投資人焦點轉向聯準會與關稅 華爾街股市帶動、日股微幅收漲

美國華爾街股市漲勢帶動下，日本東京股市今天微幅收漲，投資人將焦點轉向美國聯邦準備理事會（Fed）和關稅動向

賭降息？華爾街豪砸10億元 押10年期美債殖利率跌向4％

交易員正積極布局期權市場，押注10年期美債殖利率可能跌至4月以來最低水準。

韓元穩定幣前景引爆股市投機熱 這檔飆股三周狂漲近300％

南韓當局研擬推出韓元穩定幣，正引爆當地股市的投機熱潮，在新任總統李在明上任以來表現最強的30檔股票裡，近半數都和韓元穩定...

車主超愛蘋果CarPlay 車廠為何說NO？三大理由曝光

蘋果公司（Apple）近年來努力推廣新一代車載系統CarPlay Ultra，這套系統不僅能無縫連接iPhone的音樂播...

Fed官員看法出現分歧 但7月降息機率仍低

市場一度盛傳聯準會（Fed）可能在7月29至30日的政策會議上降息。雖有這種可能，但主流預期仍是維持利率不變，主席鮑爾和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。