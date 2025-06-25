車主超愛蘋果CarPlay 車廠為何說NO？三大理由曝光
蘋果公司（Apple）近年來努力推廣新一代車載系統CarPlay Ultra，這套系統不僅能無縫連接iPhone的音樂播放和地圖導航功能，更深度整合車輛儀表盤，即時顯示車速、油耗、空調等行車數據。但賓士、奧迪、富豪和雷諾等多家大廠都沒計劃採用。
車廠說「不」有三大原因： 首先，掌控權之爭。CarPlay Ultra企圖接管整台車的顯示介面，讓車廠擔心，蘋果反客為主的結果是，未來自己將淪為單純的「硬體代工廠」。
其次是利益考量。隨著電動車和自動駕駛快速發展，車載軟體和數據服務成為新金礦，市場研究顯示，到2030年，車載數位服務市場的規模可望突破500億美元。賓士、寶馬和奧迪等一線車廠都寧可自行開發以保住此一商機。
最後是數據安全與品牌差異化。車廠對於將駕駛習慣、車輛狀態等數據交給第三方存有疑慮，特別是高階品牌如保時捷、奧斯頓馬丁，都更強調獨家體驗，即使部分車型採用CarPlay Ultra，也會確保介面設計符合品牌風格，例如保留實體按鍵以照顧不愛觸控螢幕的用戶。
儘管目前爭取車廠合作有困難，但2023年的調查顯示，擁有CarPlay或類似服務的車主裡，有85%偏好它而非原廠系統，近半消費者甚至表示，不會買不支援CarPlay或android Auto的車款，用戶的堅持可能迫使車廠讓步。
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