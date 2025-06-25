台大校友創辦的車用晶片設計商 Ambarella傳考慮出售股價狂飆

彭博資訊引述知情人士報導，美國晶片設計公司安霸（Ambarella）正在尋求出售及其他多個選項。據了解，Ambarella與投資銀行合作，並已接觸潛在買家。消息傳出後，Ambarella股價飆升21%，市值達到約26億美元。

彭博指出，總部位於加州聖塔克拉拉的Ambarella對那些希望拓展汽車業務的晶片公司來說，具有一定吸引力，消息來源表示，一些私募股權公司也可能有興趣。

相關討論目前仍在進行中，不確定最終能否達成任何交易。Ambarella發言人尚未對此發表評論。

Ambarella周二在紐約股市收盤大漲20.61%報每股62.19美元，這是2021年9月以來最大單日漲幅。而今年截至本周一收盤時，Ambarella股價是下跌29%。

由共同創辦人兼執行長王奉民（Fermi Wang）領導的Ambarella，根據該公司官網介紹，專門製造用於安全監控與自駕車系統的高畫質影像壓縮與圖像處理晶片。王奉民畢業於台灣大學電機系，後來取得美國哥倫比亞大學電機系博士學位。

周二與Ambarella同樣從事影像處理晶片製造的Mobileye Global股價也受到激勵，上漲9.3%，至每股 17.95 美元。彭博去年曾報導，Mobileye的大股東英特爾（Intel）正考慮處分對Mobileye的持股。

近幾個月來，半導體產業的併購交易加速進行。例如，軟銀集團（SoftBank）3月以65億美元收購 Ampere Computing；英特（4971）爾4月將旗下Altera的多數股權賣給 Silver Lake Management。不過，安森美（ON Semiconductor）則是在4月撤回對另一汽車晶片製造商 Allegro Micro Systems的收購提議。

根據分析師預測，Ambarella今年營收可望成長28%，銷售回到去年低迷之前的水準，然而還是難以實現獲利。公司自2017年以來就未曾達成年度獲利。

Ambarella高層主管則是指出，該公司正處於轉型關鍵期，受惠於市場對「邊緣人工智慧」（Edge AI）產品的需求快速成長，這類產品目前已占其總銷售額的四分之三。

然而，Ambarella仍嚴重依賴單一客戶。根據彭博彙編的資料，總部位於台灣的文曄科技是Ambarella的主要產品經銷商，占公司營收來源比重超過60%。