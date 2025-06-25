美債有新解方？鮑爾揭示聯準會鬆綁銀行持債 呼應德銀的內循環戰略

美國公債的規模已突破36兆美元，加稅或減支等傳統解方案面臨政治阻力。德意志銀行提出新思路，認為問題關鍵不在於債務總額，而在於過度依賴外國投資人。目前外資持有的美國資產遠超過美國人持有的外國資產，這種不平衡使得美國經濟易受國際資本流動的衝擊。

德銀策略師薩拉維諾斯（George Saravelos）提出取名「賓州大道」的框架，可讓美國不實質減債卻能更好地管理債務，其核心就是將美債持有者從外資逐步轉向本土投資人，例如透過政策調整釋放出銀行等金融機構能大量購買公債的空間。再輔以弱勢美元和低利率環境，降低本土投資人持有公債的成本。他還說，川普政府似乎已經在實施其中部分要素。

聯準會主席鮑爾周二在眾議院金融服務委員會聽證會上明確表示，現行槓桿率的規定限制了銀行參與公債市場這類低風險中介業務的意願。他支持調整相關規定，以促進更多中介活動。

聯準會與其他銀行監管機構預計本周宣布調降「增強補充槓桿率」（eSLR）。該比率要求銀行必須根據資產規模持有一定比例的資本。

根據彭博資訊本月稍早的報導，大型銀行的資本緩衝要求最多將下調1.5個百分點，從5%降至3.5%-4.5%。銀行子公司的資本要求也可能從現行6%降至相同區間。比率計算方式也將進行調整。這將直接降低銀行持有公債的成本，增加市場流動性。

鮑爾向國會議員說明，計畫提案將徵詢公眾意見，討論監管機構是否應將特定資產排除在槓桿比率計算外。

聯準會上周宣布，其理事會將於周三開會討論計畫提案。聯邦存款保險公司（FDIC）則將於周四就2018年生效實施的eSLR規則的調整召開會議。

此外，薩拉維洛斯指出，川普政府對穩定幣的支持，也有助賓州大道計畫的實施。這類加密貨幣多以短期公債等超安全資產作為儲備，普及後可望增加對美債的需求。

不過，賓州大道存有隱憂，監管規定放寬可能影響金融體系的穩健性，而且這並未真正解決債務持續膨脹的根本問題，只是改變了債權人結構，而這條路能否走得通，取決於政策協調與市場反應。