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國際油價繼續重挫 中東局勢降溫拖累黃金走低、銅持平

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

國際原油價格周二連續二日重挫，在以色列和伊朗達成停火之後，川普暗示希望伊朗繼續出口石油。金價則創下五周多以來最大單日跌幅。倫敦市場銅價持平。以下是整理自彭博的商品行情：

油價延續跌勢

西德州中級原油（WTI）兩個交易日累計暴跌近15%，收在每桶64美元附近，布蘭特原油特略高於每桶67美元。

川普在社交媒體上表示，中國可以繼續購買伊朗石油，並表示希望中國也會從美國購買「大量」石油。川普周二對油價下跌表示滿意。

CIBC Private Wealth Group高級能源交易員Rebecca Babin表示，此舉與美國早前採取的抑制伊朗能源出口以在談判桌上施壓的策略截然不同，

紐約8月交割的WTI原油期貨大跌6%，結算價報每桶64.37美元；8月交割的布蘭特原油期貨大跌6.1%，結算價報每桶67.14美元。

避險需求降溫拖累黃金價格下跌

黃金價格周二創下五周多以來最大單日跌幅，因為以色列和伊朗似乎正在遵守停火協議，削弱了市場對黃金的避險需求。

現貨黃金一度下跌2.2%，跌破每英兩3,296美元，創下自5月16日以來的最大盤中跌幅。

RJO Futures的高級市場策略師Bob Haberkorn表示，目前市場的主要驅動力就是中東緊張局勢。

紐約時間下午3:30，現貨黃金下跌1.45%，報3319.58美元。

銅價持平

倫敦金屬交易所（LME）銅市場的嚴重逼空行情所緩解，周二即期交割合約相較於基準三個月期貨合約的溢價降至每噸98美元，低於周一創下的每噸379美元的歷史高位。

周二價差緩解部分上是由於在LME每日喊價交易時段出現了即期銅合約的賣盤；他表示，這可能表明有交易員準備趁近期價格飆升的機會將金屬交付至LME倉庫。

截至倫敦市場收盤，LME銅期貨持平，報每公噸9669.0美元。

黃金 金價 伊朗

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