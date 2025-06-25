美經濟風向標示警！聯邦快遞Q4獲利超標 但中美航線急凍拖累展望

美國經濟風向標之一的聯邦快遞（FedEx）周二（24日）公布上季業績超標後，罕見地沒能提供全年財測，僅預告本季獲利，但低於市場預期，顯示包裹需求疲軟和全球貿易的不確定性短期內不太可能緩解。財報公布後，FedEx盤後股價應聲重挫逾5%至217.5美元。

這家物流巨擘宣布本季（第1季）的每股盈餘（EPS）在3.4到4美元之間，低於華爾街預期的4.05美元，理由是「全球需求環境不確定」。

該公司客戶長Brie Carere在財報後電話會議上說：「我們根本無法預測情況會如何發展。」她指出，該公司中美航線，最賺錢貿易路線，在5月「急劇惡化」，且貨量預計將持續承壓。

美國總統川普反覆無常的貿易政策持續限制企業高層預測業務前景的能力。能見度不足對聯邦快遞尤具挑戰性，因其客戶涵蓋廣泛行業，從製造業到消費品均有。

分析師近幾個月已下調對聯邦快遞2026年的獲利預期，擔心消費者信心減弱和工業需求疲軟將蓋過該公司削減成本和改造遞送網的努力。

不過，有跡象顯示，該公司長期推動的節省開支以及整合陸運和空運網絡的舉措正在見效。聯邦快遞在最近一個會計年度達成削減22億美元成本的目標，預計今年還能將再節省10億美元。

上季（第4季）銷售額是222億美元，調整後EPS為6.07美元，表現超越分析師預期銷售是218億美元，EPS為5.81美元。儘管美國和國際出口貨量增加、價格上漲和成本降低是提振因素，但與美國郵政的服務合約到期，以及運輸和工資費用上漲，抵銷部分獲利。

花旗銀行分析師Ariel Rosa在財報預覽報告中寫道：「雖然業績有成長，但投資人的預期似乎不高。」他補充說明，聯邦快遞的股價目前本益比只有11倍（根據預估的年度獲利計算），但從過去幾年的交易情況來看，14到15倍的本益比才算是正常水準。這位分析師給予該股「買入」評級，並設定267美元的目標價。