以伊停火推動美元走低 歐元一度升至2021年以來最高

伊朗和以色列宣布停火後，美元周二下跌，歐元升至2021年10月以來的最高價位。

在美國總統川普施壓下，停火協議於周二開始生效，讓人對這兩個中東宿敵結束有史以來最大規模的軍事對抗燃起了希望。

ForexLive 首席貨幣分析師Adam Button說：「目前市場正在解除中東交易。」

隨著油價急挫，歐元和日圓走強。歐盟和日本依賴石油和液化天然氣進口，而美國則是淨出口國。

歐元兌美元升值0.4%，至1.162美元，稍早觸及1.1641美元。美元兌日圓重貶1%，至144.68日圓。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.6%至97.858。

英鎊兌美元升值0.8%，至1.3626美元，一度觸及2022年1月以來最高1.3648美元。

鮑爾在美國國會作證時表示，他和許多官員都預計通膨很快會開始上升，Fed不急於在此期間降低借貸成本。

Fed兩官員則表示支持近期降息，理由是對就業市場的擔憂，以及對通膨復萌的預期減弱。

聯邦基金期貨交易員預計今年將降息60個基點，沃勒上周五發言前的預期為約46個基點。這表明，市場預期Fed肯定會再次降息兩次，每次25個基點，第三次降息的可能性也越來越大。

市場仍然認為Fed在 7 月 29 日至 30 日的會議上降息的可能性很小，預計首次降息將在 9 月。